Aguado reclama cantidades que el Estado debe a Madrid e insiste en que si es necesario lo llevarán a los tribunales

Publicado 24/01/2020 13:36:25 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha reclamado las cantidades que el Estado debe a la autonomía y ha insistido en que si es necesario las llevarán a los tribunales.

"No sé muy bien a qué está jugando con todas esas cantidades que nos deben a las comunidades autónomas, que nos pertenecen. En la Comunidad son en torno a 400 millones de euros. No sé por qué no quieren proceder a abonarlas", ha dicho en declaraciones a los medios, en Fitur 2020.

Aguado ha hecho hincapié en que no se puede "seguir estrangulando a la Comunidad" de esta forma. Él no comparte "el principio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "cuanto peor" vaya a Madrid, "mejor para él". "Debe ser para él porque desde luego para Madrid no", ha apostillado.

Según el vicepresidente, hay muchos proyectos que dependen del Gobierno de España que "siguen paralizados" como son las inversiones en Cercanías, el bus-VAO o el cierre de la M-50.