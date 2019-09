Aguado tacha de "absolutamente improcedente" la actitud de Vox en minuto de silencio por víctima de violencia de género

Publicado 20/09/2019 14:11:34 CET

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha tachado de "absolutamente improcedente" la actitud de Vox en el minuto de silencio por la última víctima de violencia de género, que se celebró este jueves en la puerta del Palacio de Cibeles.

"Lo que hizo Vox es de una falta de humanidad tremenda cuando lo que se está haciendo es honrar la memoria de una mujer y de todas las mujeres que han sido asesinadas en los últimos años en España a manos de sus exparejas", ha sostenido Aguado, en declaraciones a los medios, tras la toma de posesión de los nuevos altos cargos de la Consejería de Economía.

A su parecer, "intentar tener el foco mediático" de esa manera "no son formas". Además, ha señalado que está convencido de que los votantes de Vox "no están de acuerdo" porque se puede defender las ideas en las que se cree pero "no tratando de enturbiar un acto de respeto y de cariño hacia los familiares de una mujer asesinada".