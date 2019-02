Aguado y Villacís piden a Sánchez que deje de "estrangular" a los madrileños e invierta para el BUS-VAO en la A2

Publicado 31/01/2019 13:44:59 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha solicitado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "deje de estrangular" a los madrileños y de tratarles "de forma distinta al resto de los españoles" e invierta en un carril BUS-VAO en la A-2.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, y la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, se han reunido este jueves en Avenida de América con vecinos de los barrios de Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas para reclamar el carril Bus-VAO de la A-2 "que ha desaparecido de los presupuestos de Pedro Sánchez".

"Sánchez y José Luis Ábalos han apostado por estrangular a los madrileños, por asfixiarnos económicamente y por tratarnos de forma distinta al resto de españoles, porque los madrileños no queremos bailarle el agua al señor Sánchez, porque no estamos de acuerdo con sus pactos con independentistas y porque no le queremos al frente del Gobierno de España. Por eso, nos castiga evitando que tengamos inversiones para el BUS VAO en la nacional 2, un carril que es necesario ya", ha reivindicado Aguado.

Esto, a juicio de Aguado, "se suma a otra serie de inversiones que son necesarias como en el Cercanías y aún no hay presupuestos acorde a las necesidades y "sin inversiones para mejorar el acceso de la M40 de la nacional 6". "Lo que quiere Sánchez es estrangularnos a los madrileños", ha criticado.

Por su parte, Villacís cree que la implementación de este carril "no puede esperar ni un minuto más", que es "vital no solo para los vecinos si no para que los usuarios pudieran llegar más rápido y para combatir la contaminación".

"Ya nos adelantan que no van priorizar a los madrileños, aunque sea una infraestructura fundamental. Los vecinos están hartos de los atascos, de que tienen que convivir constantemente con atascos y no es el plan de movilidad que queremos para Madrid y no entendemos que Sánchez abandone a Madrid de esta manera. Esta no es la manera de hacer política poniendo por delante sus intereses del PSOE, por delante de los vecinos de Madrid", ha criticado.

Uno de los vecinos de San Blas, ha manifestado que están todos "súper hartos" y que no "aguantan" más, por lo que ha avanzado que están preparando movilizaciones". "Vivimos en una ratonera, pero vamos a luchar todo lo posible para que nos oigan", ha aseverado.

Por parte de la Asociación Alameda, Fidel, otro de los vecinos, ha lamentado que estaban ilusionados porque pensaban que se iba a "conseguir este proyecto" y que ahora se ven con que no hay inversión, aunque espera que la situación cambie.