Aguado vuelve a pedir dejar "la crispación" y bajar "las pistolas dialécticas": "No estamos para buscar culpables"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha vuelto a pedir que se deje a un lado "la crispación" y se bajen "las pistolas dialécticas" porque en estos momentos no están para "buscar culpables" sino "soluciones".

Así lo ha expuesto Aguado en declaraciones a los periodistas tras el acto de primera residencia de cuidados Covid, después de los 'rifirrafes' que acontecieron ayer en el Pleno de la Asamblea de Madrid entre Más Madrid y el PP.

"Ayer comprobé que no he tenido éxito, porque llevo semanas pidiendo que hay que hacer un alto al fuego político, ni de estar en estado de crispación que no construye nada, por eso he pedido que se bajen las pistolas dialécticas", ha lanzado.

El vicepresidente madrileño cree que no están ahora para buscar "culpables" sino "soluciones" y piensa que mientras "se pierde el tiempo en gestos en política de confrontación es un tiempo precioso para buscar soluciones entre todos e intentar que la segunda ola no se vaya de las manos".