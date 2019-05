Aguado vuelve a tender la mano a PP para formar gobierno y le dice a Ayuso que no esté triste "que se puede ganar"

Publicado 20/05/2019 11:32:27 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Inacio Aguado, ha vuelto este lunes a tender la mano al PP y le ha dicho a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que no esté "triste", que la ve "apocada" y le ha asegurado que si unen "fuerzas" se puede ganar al socialismo.

En un desayuno informativo, Aguado ha lanzado un mensaje a los madrileños para que este domingo salgan a votar en bloque para que la región sea el muro de contención a los "sablazos fiscales del (presidente de Gobierno en funciones), Pedro Sánchez".

"Hay que votar mirando los ojos a Sánchez y a sus recetas e impuestos, yo sigo tendiendo la mano al PP y es que veo a Isabel triste y apocada, pero Isabel, se puede ganar y se puede frenar a los socialistas pero necesitamos unir fuerzas. Nosotros somos el único voto útil para frenar a Sánchez por mucho que el PP haya bajado los brazos vamos a frenar a Sánchez en la Comunidad", le ha reiterado Aguado.

Al igual que hiciera ayer en el debate de Telemadrid, Aguado ha vuelto ha arremeter contra el candidato socialista, Ángel Gabilondo, y le ha acusado de ir de la mano de Sánchez sin salirse "ni una coma" de la tesis de su líder.

"Yo no quiero que haya espacios públicos para independentistas y me comprometo a que no se cedan esos espacios públcos en la región, que veo a Gabilondo muy predispuesto. Con nuestros votos Gabilondo no va a ser presidente", ha aseverado.

En cuanto a la pregunta de si el "muro de contención" que haga Cs a Sánchez estará apuntalado por Vox, Aguado ha asegurado que va a trabajar "mañana, tarde y noche" por un centro liberal moderado y reformista, sin negociar con extremos. Serán esos partidos, como Vox, los que tendrán que decidir si apoyan un programa de gobierno "tan potente y tan atractivo".

"Si tiene voz en la Asamblea tendrá que decidiri si quiere ese programa de reformas en materia de regeneración, si le gusta o no o si quiere dar el Gobierno a Gabilondo", les ha lanzado.

Por último, al ser preguntado sobre si situaría a su 'número 13', Ángel Garrido, como presidente de la Cámara regional, ha comentado que es "muy valioso" con una "gran experiencia" y que esté donde esté "lo va a hacer bien".

"Me parece una incorporación fantástica a un proyecto que que ya de por sí es ganador, a diferencia de otros partidos que cuando ven a una persona que vale le cortan la cabeza", ha criticado.