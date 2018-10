Aguirre cree que los resultados negativos de las encuestas tienen que servir de "estímulo" para mejorar la comunicación

Actualizado 02/05/2013 16:20:21 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha considerado este jueves que cuando los resultados de una encuesta no son del todo positivos, estos tienen que servir de "estímulo" para trabajar y "mejorar la comunicación con los ciudadanos", tras ser preguntada por el sondeo que ha realizado Metroscopia para 'El País' y que recoge que si hubiera ahora elecciones autonómicas, el PP perdería la mayoría absoluta en la región.

"Cuando la encuesta parece que nos hace perder escaños, menos que al PSOE, y nos deja bastante cerca de la mayoría absoluta es un estímulo para trabajar y mejorar nuestra comunicación con los ciudadanos y para hacerles ver que el Gobierno de la Comunidad lo único que quiere es agrandar los espacios de libertad para que puedan ejercer en plenitud sus derechos y libertades los madrileños", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno madrileño trabaja en "aplicar el programa electoral" que los ciudadanos "votaron" para que desde el Ejecutivo se tuviera "la posibilidad de administrar el Gobierno de la Comunidad con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de todos los madrileños, empezando por quienes más los necesitan" con el fin de que Madrid "siga siendo la comunidad próspera que tiene que ser".

Aguirre ha indicado, además, que las encuestas, ya sean "buenas, regulares o malas" son "fotografías del momento en que se producen y se interrogan a los ciudadanos" y ha destacado que el PP de Madrid ha tenido "muchas encuestas positivas". "Y siempre dije lo mismo, nos tiene que servir de estímulo para trabajar más por los madrileños", ha señalado.

Aguirre ha hecho estas declaraciones tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, un reconocimiento que ha agradecido al Gobierno madrileño. "Creo que el haber sido tres veces elegida por los madrileños por mayoría absoluta para ser su presidenta es un grandísimo honor que he procurado desarrollar lo mejor que supe y por supuesto en beneficio de todos, de los que me votaron y los que no", ha apuntado.