Aguirre llega a Cibeles "muy contenta" y asegurando que Vox "no es Marine Le Pen"

Publicado 15/06/2019 10:56:20 CET

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha llegado al Palacio de Cibeles para estar presente en la investidura de José Luis Martínez-Almeida como alcalde de Madrid, algo por lo que está "muy contenta" y ha defendido además los acuerdos con Vox, partido "plenamente constitucionalista" que "no es Marine Le Pen".

Así lo ha manifestado a su entrada a la galería de cristal, donde ha indicado que se ha vestido de azul dada la importancia del PP en este día. "He pensado, de qué color me voy a vestir... Verde no puedo y naranja tampoco", ha bromeado.

Almeida sustituyó a Aguirre en la Portavocía del Grupo Popular cuando esta dimitió tras la entrada en prisión del expresidente regional Ignacio González. De él ha destacado su "gran preparación académica" y su capacidad para las "relaciones personales".

Preguntada por el necesario apoyo de Vox, Aguirre ha indicado que es una formación "plenamente constitucionalista".