Aguirre subraya el "problema" de que los censos no están depurados y es lo "primero que tiene que hacer" el ganador

Publicado 05/07/2018 17:32:57 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre ha subrayado este jueves el "problema" que, a su juicio, tiene el Partido Popular con los censos, que no están "depurados" y cree que debe ser lo primero que haga el líder que resulte ganador en este proceso de primarias para presidir el partido.

Así lo ha señalado tras asistir como público al XI Foro Atlántico, donde ha escuchado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera y al escritor Mario Vargas Llosa. Unas horas antes había depositado su voto en las urnas de su agrupación, donde se ha decantado por la candidatura de Pablo Casado.

Preguntada por si consideraba baja la participación, Aguirre ha indicado que hay que entender que es periodo de vacaciones y que, además, había que inscribirse para poder votar. Lo que es un "problema" y "hay que resolver", ha añadido, es el tema de los censos, que no están depurados.

"Los censos del PP no están depurados, yo intenté depurarlos y pusieron el grito en el cielo porque decían que sí Madrid depura el censo tendremos muchísimos menos compromisarios y ya tenemos poquísimos siendo como éramos los que teníamos más votantes y militantes", ha recordado.

En este sentido, ha destacado que Madrid tiene 200 compromisarios frente a los "seiscientos y pico" que puede tener Andalucía. "La depuración del censo es algo que hay que hacer a nivel nacional, salga quien salga y gane quien gane es lo primero que tiene que hacer el nuevo líder", entiende Aguirre.

Por otro lado, ha explicado que ha votado a Casado, porque "es el que garantiza" se puede "hacer una refundación del partido para recuperar esos 4 millones de votantes que se han ido". "Y lo creo no solamente por sus valores personales, que conozco bien, sino sobre todo porque de todos los candidatos es el que ha defendido los principios y valores en los que creemos los que llevamos mucho tiempo en política en el centro derecho en España", ha señalado.

"Nuestros votantes lo que quieren es que defendamos que los impuestos se bajen y no se suban, que la Ley de Memoria Histórica que enfrenta a los españoles se derogue, que defendamos la transición y que en Cataluña seamos capaces de estar al lado de todos aquellos, ese 52 por ciento de catalanes que no están de acuerdo con el señor Torra y sus visiones xenófobas y racistas y que verdaderamente defendamos la vida y la familia. Eso es lo que ha hecho Pablo y por eso le he votado", ha sentenciado.