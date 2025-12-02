Ahorramas abre su tercer supermercado en Navalcarnero - AHORRAMAS

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ahorramas ha inaugurado este martes su tercer supermercado en Navalcarnero tras una inversión de más de 3,3 millones de euros y con el que aumentará el servicio para los más de 32.000 vecinos de la localidad.

Ubicado en el número 30 de la calle Labrador, el nuevo local cuenta con una sala de ventas de 925,04 metros cuadrados y un equipo humano formado por 44 empleados, según ha informado la cadena de supermercados en un comunicado.

Cuenta con zona de mercado, con secciones de carnicería, charcutería, pollería, frutería, pescadería y obrador, y dispone de siete cajas convencionales y tres de autocobro para agilizar el pago.

Además, está dotado de aparcamiento interior con 86 plazas, de las cuales tres están adaptadas y otras tantas son para vehículos eléctricos, con dos puntos de recarga. También incorpora un Amazon Locker que permite recoger pedidos online de manera rápida y cómoda.

En cuanto a la sostenibilidad, dispone de placas solares en la cubierta, con una potencia de 110 kilovatios, así como de un sistema BMS (Building Management System), un sistema DALI para el control de la iluminación, un sistema de ACS con aerotermia y hornos de última generación eficientes. Los sistemas de refrigeración utilizan CO2 como refrigerante natural y el edificio posee certificación de eficiencia energética Clase A.

El horario de apertura es de lunes a sábados de 9.00 a 21.30 horas y domingos y festivos, de 9.00 a 15.00 horas.