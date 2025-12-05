Ahorramas lanza la campaña 'Lady Chollo' con precios especiales durante el puente para adelantar la compras navideñas

Productos frescos de Ahorramas - AHORRAMAS

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ahorramas, cadena de supermercados de proximidad especializada en producto fresco, ha lanzado la campaña de descuentos 'Lady Chollo' con el objetivo de facilitar el adelanto de las compras navideñas durante el puente de diciembre mediante precios especiales en productos clave para estas fechas.

La iniciativa se enmarca en su campaña de Navidad 2025 en la que busca que "las familias puedan disfrutar de frescos de calidad sin trasladar la subida generalizada de precios a la cesta de la compra".

Según han detallado en una nota de prensa, 'Lady Chollo' estará disponible hasta el 10 de diciembre, tanto en tiendas como en el canal online, permitiendo a los clientes adelantar parte de su cesta de Navidad aprovechando ofertas "en algunas de las referencias más demandadas para los menús festivos".

Desde la cadena de supermercados han subrayado que "esta campaña se suma al esfuerzo que Ahorramas ha redoblado en estas fechas para mantener los precios en los productos más consumidos durante el periodo navideño en un contexto de encarecimiento de los alimentos".

Las previsiones de Ahorramas apuntan a que las categorías con mayor crecimiento en esta campaña navideña serán pescadería y carnicería, impulsadas por la elevada demanda de productos como cordero lechal, cochinillo de Segovia, pulpo cocido o langostinos, entre otros frescos diferenciadores.

Dentro de la oferta navideña, Ahorramas ha destacado en carnicería el cordero lechal y el cochinillo, y en aves los asados y rellenos más habituales en las reuniones de estas fechas, como la pularda, la pavita o el pollo de corral.

En pescadería, los lineales se refuerzan con clásicos de temporada como langostinos, gambones, pulpo, lubina o dorada, mientras que en charcutería se ofrece una selección de ibéricos y lotes especiales para aperitivos, y en frutería se incorporan productos de temporada como las uvas o la piña premadurada.

La cadena ha subrayado además el papel del obrador, que cobra protagonismo en estas fiestas con su Roscón de Reyes de 800 gramos, elaborado con masa madre, sin aceite de palma y relleno 100% de nata, uno de los productos estrella de la campaña.

"La Navidad se ha consolidado como una de las campañas más relevantes del año para Ahorramas tanto por volumen de ventas como por el peso de los productos frescos en las celebraciones familiares", han remarcado.