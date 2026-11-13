Albert reivindica en la Asamblea los Presupuestos de 2027 y remarca que la Industria contará con el doble de fondos

Imagen de recurso de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante un Pleno de la Asamblea - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha reivindicado este viernes en la Asamblea regional los Presupuestos para 2027 y ha destacado que en su área, que contará con 1.087,6 millones, se duplicarán los fondos destinados a Industria y se reforzará la formación de los desempleados madrileños.

Albert ha abierto el turno de comparecencias del Gobierno regional ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda para presentar las cuentas públicas, recordando que son las cuartas de la legislatura y que las cuatro se han presentado en plazo.

"Presentar las cuentas a tiempo es la primera obligación de un Gobierno con sus ciudadanos: decirles cuánto va a gastar, en qué y cómo lo va a pagar", ha señalado. También ha contrapuesto esta situación con la del Gobierno de España, que lleva cuatro años sin presentar unos Presupuestos y sigue con los de 2023 prorrogados.

El Presupuesto regional de 2027 prevé un gasto no financiero de 32.911 millones, un 7,3% más que en 2026 y el más alto de la historia de la Comunidad de Madrid. Albert ha destacado que sin contar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, que ya no se presupuestan, el aumento es del 9,2%.

Las cuentas están en equilibrio, sin déficit, y casi 9 de cada 10 euros, 26.511 millones, se destinarán a gasto social: sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, empleo y transporte público. La inversión real crece un 25%, hasta 1.942 millones.

NUEVO PLAN INDUSTRIAL 2026-2030

La sección 12, Economía, Hacienda y Empleo, dispondrá de 370,2 millones, un 11% más. El mayor crecimiento corresponde al programa de Industria, que pasa de 11,5 a 24,9 millones, con 13 millones para nuevas actuaciones del Plan Industrial 2026-2030. El nuevo plan contará con 850 millones, un 65% más que el anterior, que se ejecutó al cien por cien, y 85 medidas repartidas entre varias consejerías. Entre sus novedades figuran los distritos industriales y de innovación, un nodo de defensa, seguridad y tecnologías duales, y un fondo de deuda privada con Avalmadrid para que las pymes industriales se financien fuera de la banca. Las ayudas directas a la industria superarán los 43,7 millones.

El programa de apoyo a los autónomos y a la economía social crece un 6,8%, hasta 49,7 millones, con tres novedades. El Ejecutivo autonómico pagará a los autónomos sus cuotas durante los primeros 60 días de baja por enfermedad y extenderá la Tarifa Cero a quienes sigan trabajando tras la edad de jubilación, con el 100% de las cuotas cubierto el primer año.

Además, dará 1.250 euros al mes para contratar a un sustituto a quienes tengan que parar por maternidad o paternidad, embarazo de riesgo o incapacidad prolongada. Asimismo, el presupuesto de Comercio sube un 18,9%, hasta 10,9 millones.

MÁS FONDOS PARA LA FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS

La sección 20, Políticas de Empleo, contará con 717,3 millones, un 2,5% más, y tiene en la formación su gran apuesta. Las subvenciones para formar a desempleados crecen un 24,4%, hasta 136,5 millones, con especial atención a la formación en oficios.

El Plan de Talento Digital, con una inserción laboral superior al 60%, aumenta un 68,8%, hasta 13,5 millones. Otros 27 millones irán a formación especializada en biotecnología, inteligencia artificial y computación cuántica, y entrarán en funcionamiento los nuevos centros de La Cantueña, en Fuenlabrada, y de Tres Cantos. La Consejería pondrá en marcha también Conecta Empleo, con itinerarios personalizados para parados de larga duración y mayores de 45 años, y dedicará 77,5 millones a incentivar la contratación indefinida.

En materia fiscal, Albert ha subrayado que la Comunidad de Madrid ha aprobado 35 bajadas de impuestos desde 2019, con un "ahorro cercano a 48.000 millones para los madrileños, y que los presupuestos de 2027 incluyen seis bajadas más".

Así, los menores de 40 años que compren vivienda usada verán rebajado del 6 al 4% el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y en la vivienda nueva bajará también Actos Jurídicos Documentados: unos 44.000 jóvenes se ahorrarán 116 millones. Las rebajas alcanzan también a las galerías y los profesionales del arte y a los vecinos de la Sierra Oeste afectados por los incendios de este verano. A ellas se sumará, en una ley propia, la bajada de medio punto del IRPF autonómico en todos los tramos.

La consejera ha destacado también la gestión de la deuda. El gasto financiero de la sección de Deuda Pública baja un 22,7%, hasta 967,8 millones. El coste medio de la deuda de la Comunidad, del 2,35%, está por debajo del 2,45% que soporta el Estado. Más del 92% está a tipo fijo, y Madrid es la región sin régimen especial con menor deuda en relación con su PIB, el 12,3%.

VOX CRITICA EL TECHO DE GASTO

La diputada de Vox Ana Cuartero ha destacado que la ejecución de estos Presupuestos solo está garantizada por el PP los primeros seis meses, ya que los siguientes estarán, según la diputada, también en manos del apoyo de Vox tras las elecciones autonómicas de mayo. Ha reprochado que no se haya debatido el techo de gasto regional.

"Nuestro voto a ese techo de gastos hubiera sido no, hubiera sido no, porque los presupuestos de la Comunidad de Madrid son expansivos y es difícil de atender para un gobierno que se dice liberal", ha advertido.

Cuartero ha destacado que el gasto es "un 50% superior" al Presupuesto de 2022, que fue pactado entre PP y Vox, pero que "ni la sanidad está mejor, ni tenemos más líneas ni más kilómetros de Metro"; por lo que la inversión "no justifica semejante aumento de gasto público".

PSOE DICE QUE CRECE LA DEUDA

Por parte del PSOE el diputado Daniel Rubio ha negado que la deuda baje, como ha sostenido la consejera, y ha destacado que en 2025 presupuestaron 253 millones de endeudamiento neto y acabaron con 545.

"Emitieron 3.445 millones y amortizaron 2.900. Es decir, la deuda va aumentando en términos absolutos ejercicio a ejercicio", ha recalcado. Sostiene, además, que el propio Ejecutivo regional reconoce en su escenario que entrará "en déficit a partir de 2028" y ha destacado que cuando habla de un descenso de la deuda se apoya en su comparativa con el PIB nominal, que prevén que crezca un 5,5%.

Por su parte, su compañero Agustín Vinagre ha puesto en el foco los centros de datos y ha requerido explicaciones sobre el empleo que crea en relaciones con las necesidades de suelo, agua y electricidad. "Nos parece importante acelerar las inversiones, pero también queremos saber en qué beneficia a Madrid", ha reclamado.

MM DICE QUE EL CRECIMIENTO VIENE DEL GOBIERNO CENTRAL

Por su parte, la diputada de Más Madrid Marta Lozano ha afirmado que las Cuentas regionales se resumen en "dolor social y motosierra" y ha afirmado que el crecimiento de casi el 7% radica en que este año las Entregas a Cuenta van a ser "las mayores de la historia gracias al Gobierno de España".

"Estamos hablando de un incremento de prácticamente 1.600 millones de euros respecto al año anterior, lo que en la práctica representa un 78% de la financiación total del conjunto del presupuesto de la Comunidad de Madrid", ha subrayado.

Por su parte, su compañera de partido Beatriz Borrás se ha centrado en la Estrategia Industrial y ha destacado que, a pesar de alegrarse de que se invierta más, siguen siendo pocos fondos, "básicamente 35 euros por madrileño". "Yo creo que con esa inversión no se reindustrializa la Comunidad de Madrid. Yo creo que con un plan sin aprobar, con una política o con un diseño de un plan que sea subcontratado, que los ha externalizado... Bueno pues tenemos todavía muchísimo trabajo por hacer", ha rematado.