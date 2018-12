El alcalde de Colmenar llevará a la Fiscalía la decisión de la Mancomunidad de ampliar el vertedero

Publicado 11/12/2018 13:47:12 CET

COLMENAR VIEJO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Colmenar Viejo (PP), Jorge García, llevará próximamente ante la Fiscalía la decisión que tomó ayer la Mancomunidad de Residuos del Noroeste de ampliar el vertedero de su localidad.

"Ya he pedido cita en la Fiscalía y estoy esperando que me den el acta de la reunión de ayer para llevarla, junto con los estudios de impacto que hemos encargado desde el Ayuntamiento", ha manifestado en declaraciones a Europa Press.

A la vez, pondrá en manos de un despacho de abogados esta decisión para denunciar a la Mancomunidad por esta decisión. "El presidente de la Mancomunidad, Ignacio García de Vinuesa, está cometiendo un error muy grave porque plantea un quinto vaso en el vertedero de Colmenar en vez de la construcción de una planta de tratamiento de residuos", ha criticado.

El regidor colmenareño no descarta demandar a cada uno de los municipios que ha votado a favor de esta ampliación, ya que contempla que la Mancomunidad, cuando reciba la demanda, "depurará responsabilidades", ya que "otros se han mostrado en contra".

También ha teñido palabras para los que no apuestan por ampliar el vertedero de Colmenar. "Les pido que se ofrezcan voluntarios porque votan en contra, pero no dan ninguna solución", ha subrayado. No obstante, ha agradecido su "solidaridad".

La Mancomunidad de Residuos del Noroeste aprobó este lunes, en una sesión extraordinaria, la ampliación del vertedero actual de Colmenar Viejo, gracias a poco más de la mitad de los apoyos de los presentes.

Según avanzaron fuentes de la Mancomunidad a Europa Press, la ampliación salió adelante con el 50,67 por ciento de los apoyos.

En la reunión este era el único punto del orden del día, después de que hace unas semanas, la Asamblea Ordinaria votara este mismo asunto. Entonces no se dio por válida por "cuestiones técnicas". La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, presente en la reunión anterior, no votó, lo que anuló dicho proceso.

En la reunión anterior, los ayuntamientos presentes votaron a favor de no ampliar el vertedero de Colmenar Viejo, un resultado totalmente opuesto al que se ha registrado este lunes.

En esta ocasión votaron sí a ampliar el vertedero Algete, Cobeña, Collado Villalba, El Escorial, Galapagar, Guadalix de la Sierra, Hoyo de Manzanares, Los Molinos, Pedrezuela, San Agustín del Guadalix, Valdeolmos, Valdetorres y Alcobendas.

Por el contrario, se opusieron a la ampliación del vertedero de Colmenar Viejo, Alpedrete, Cercedilla, El Boalo, Manzanares el real, Miraflores, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo del Escorial, San Sebastián de los Reyes, Soto del Real, Torrelodones y Tres Cantos.