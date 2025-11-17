El alcalde de Coslada aplaude la reapertura de 7B pero advierte que estarán "muy vigilantes"

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, ha aplaudido este lunes la reapertura el próximo sábado día 22 del tramo de la Línea 7B de Metro que ha permanecido interrumpida por obras durante los tres últimos años pero ha advertido que en el Ayuntamiento estarán "muy vigilantes" para garantizar que se haya cumplido "con todos los requisitos, todas las necesidades que había y que este servicio se preste con normalidad y beneficie" a los vecinos.

En concreto, desde las 06.00 horas de ese día se recuperará la circulación en el tramo entre Barrio del Puerto y Hospital del Henares --estaciones de Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares-- para dar servicio a unos 120.000 usuarios diarios y recuperar así la totalidad del servicio en esta línea que empezó a operar en 2007.

De esta forma, la Línea 7 de Metro de Madrid, que conecta Pitis con Hospital del Henares, en Coslada, estará abierta en su totalidad después de más de tres años de servicio interrumpido y 171,2 millones de inversión, al haber finalizado los trabajos en la infraestructura previstos en el Plan Integral de Actuaciones de San Fernando de Henares de octubre de 2022.

El regidor, que ha explicado que fue informado de la reapertura en una llamada telefónica por parte del viceconsejero de Transportes, José María García, ha lamentado que la Comunidad no haya cumplido el compromiso de visitar el túnel con los alcaldes de San Fernando y Coslada, tal y como se había comprometido. "En esa espera estamos", ha apuntado.

En cualquier caso, ha subrayado que se trata de "una buena noticia", aunque ha recalcado que desde el Ayuntamiento estarán "muy vigilantes". "Vamos a dar un margen de confianza, siempre que haya informes técnicos que lo respalden, y siempre el beneficio de la duda. Pero estaremos muy vigilantes al funcionamiento y al servicio que se va a prestar", ha apostillado.

En esta línea, ha recordado que han sido más de tres años sin servicio de Metro, con una decena de interrupciones y más de 171 millones de euros gastados por "una maa previsión y con falta de estudios geológicos", y que ha supuesto "un desastre a muchas familias en San Fernando de Henares, que se han quedado sin vivienda".

"Ese problema sigue. Aunque no nos afecte, somos solidarios, que ahora parece que se ve la luz, vamos a ver, vamos a dar margen de confianza, siempre que hay informes técnicos y que nos comentan que así ha sido. Vamos a dar ese margen de confianza y siempre el beneficio de la duda pero no obstante vamos a estar muy vigilantes al funcionamiento y al servicio que se va a prestar", ha abundado.

En cualquier caso, ha recalcado que será una buena noticia para los vecinos de Coslada "porque van a tener a su disposición este recurso de transporte tan importante" para conectar con la capital y también con el Hospital de Henares.

Asimismo, ha subrayado la importancia que supondrá también la finalización del servicio sustitutivo de autobuses implantado para facilitar la movilidad durante el corte del servicio. "Eliminar esos autobuses, que algunos tenían más de 10 y 15 años, donde contaminaban nuestra ciudad, pues es un respiro en tanto al aire, la calidad del aire que vamos a respirar y la circulación", ha indicado.