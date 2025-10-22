Alcalde de Fuenlabrada envía una segunda carta a Dávila pidiendo aclaraciones sobre el 'Plan 40/40' antes de ceder suelo

Archivo - El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, posa para Europa Press, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

FUENLABRADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha remitido una carta a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, en la que pide aclaraciones sobre el 'Plan 40/40' para la construcción de residencias de mayores, antes de proceder a la cesión de suelo municipal.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el regidor recuerda que, en febrero, remitieron desde el Consistorio una primera cara en la que pedían detalles sobre el modelo que se iba a seguir para construir en la región 40 residencias y 40 centros de día. Nunca hubo respuesta.

Ahora, la Comunidad de Madrid ha instado a los alcaldes socialistas de San Fernando de Henares, Fuenlabrada, Getafe, Coslada, Parla y Alcorcón a que cedan parcelas municipales para participar en el proyecto.

LAS DUDAS

En el decálogo de "dudas", Fuenlabrada quiere saber qué superficie y edificabilidad mínima y máxima debían tener las parcelas, así como el sistema y plazo de la cesión de las parcelas a la Comunidad de Madrid.

A su juicio, es importante conocer cuál será "el procedimiento de adjudicación de las parcelas a las entidades que construyan y exploten los centros" y qué "criterios de valoración" serían utilizados.

Al tiempo, Ayala quiere conocer el "porcentaje de dotación de plazas públicas y privadas en las residencias y centros de días que se construyan". Y también el número de habitaciones individuales. Además, pregunta si, una vez finalizado el plazo de concesión, la parcela con la residencia serían devueltas a la entidad local.

DIÁLOGO ENTRE ADMINISTRACIONES

Ayala recuerda en la misiva a Dávila que "la grandeza de la política se basa en proteger a quienes más lo necesitan y de anticipar el futuro con valentía defendiendo siempre los intereses a aquellas personas a las que representamos", pero también en "la colaboración y el diálogo entre administraciones, que es precisamente lo que intenta siempre el Ayuntamiento de Fuenlabrada".

"Por todo ello, por proteger a quienes lo necesitan, por anticipar el futuro, por defender a quienes representamos y con la convicción de la lealtad institucional, reiteramos la necesidad de conocer detalles sobre el proyecto propuesto", ha concluido el alcalde fuenlabreño.