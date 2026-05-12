El alcalde de Leganés se someterá de nuevo a una cuestión de confianza por Presupuestos: "A mí me preocupa la ciudad"

1086533.1.260.149.20260512192504 El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, durante una entrevista para Europa Press, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). Recuenco es un abogado y político español, miembro del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y alcalde de Leganés desde 2 - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, (PP) se someterá de nuevo a una cuestión de confianza para aprobar los Presupuestos de 2026, en un Pleno que se celebrará este viernes y en el que, si la oposición vota en contra, contará con un mes para elegir un alcalde alternativo y sino las cuentas se aprobarán automáticamente en 30 días. "A mí me preocupa la ciudad", ha expresado.

"Estoy confiado en que van a salir adelante, igual que salieron el año pasado", ha anunciado el regidor en una entrevista con Europa Press, en la que ha indicado que desde este viernes empezarán a correr los plazos para una oposición que en bloque (Más Madrid, PSOE, Podemos y Vox) vota "en contra de la ciudad de Leganés".

Así, ha sostenido que no tienen "ningún proyecto político alternativo que les una" porque lo único que les alía es "estar en el bloqueo" y no en las "propuestas". Por ello, tiene claro que van a decir 'no' a los Presupuestos y a la confianza hacia el alcalde pero "no tiene alternativa".

"Estoy convencido de que se van a aprobar los Presupuestos. De hecho, es la segunda vez que lo hacemos", ha afirmado Recuenco, quien ha criticado que a los partidos de la oposición no les una Leganés. A él lo que le preocupa es "que la ciudad avance" y que se siga transformando para "mirar hacia el futuro".

Cree que no hay que tener "apego al siento" porque en política se está "para hacer cosas". En el otro lado, ha situado a otras administraciones como el Gobierno de Pedro Sánchez, que está sin Presupuestos porque "España no le preocupa". "Nosotros queremos unos Presupuestos. ¿Por qué? Porque Leganés nos preocupa y por eso nos ocupamos de ello y no tenemos apego al cargo", ha reivindicado.

Sobre el apoyo del PP a nivel regional ante la iniciativa, ha afirmado que uno tiene que ser también "responsable con sus representantes mayores" e informarles de estas cuestiones pero ha asegurado que es una decisión suya, así como el riesgo al que se enfrenta.

"SE UNEN PARA BLOQUEAR"

Preguntado por las críticas de la oposición a su proyecto de Presupuestos, ha asegurado que son "excusas" porque se les citó a una reunión para abordarlo y "no aparecieron". "¿Qué más democrático que sentarte a hablar?", ha lanzado, en alusión a PSOE y Vox. Sobre Más Madrid y Podemos ha indicado que se les puso "una hoja en blanco" para escuchar sus propuestas para las cuentas y "no dijeron absolutamente nada".

"Se unen para bloquear, para distorsionar", ha lamentado el alcalde, quien ha asegurado que Vox debería estar en estar "todos a una para quitar a Sánchez" y, en Leganés, "para sacar adelante las propuestas".

"Estuvimos negociando diferentes alternativas. Y estando sentado a negociar con ellos, resulta que me llegó un documento que habían mandado a sus mayores diciéndoles, mira, estamos negociando con el Partido Popular, pero no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo. Y en esos momentos me cabreé bastante porque dije vale, que no me hagan perder el tiempo", ha expresado.

Considera Recuenco que la oposición está desde el principio "toreándole" y está "confiado" en que los Presupuestos saldrán adelante tras esta cuestión de confianza.