El alcalde de Parla afea a Ayuso no avisarle de su visita: "Es una deslealtad institucional y una falta de respeto"

Archivo - El alcalde de Parla (Madrid), Ramón Jurado, durante una entrevista para Europa Press, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). Foto de archivo - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Parla, Ramón Jurado, (PSOE) ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no avisarle de su visita al municipio, lo que ha calificado de "deslealtad institucional" y de "falta de respeto".

Ayuso visita este lunes el nuevo Centro de Salud de Atención Primaria Parla Este y Centro de Salud Mental del municipio, que abre sus puertas "después de 20 años", según ha reprochado el primer edil en un audio difundido a los medios.

"Es verdad que lo hace a escondidas y sin avisar previamente al alcalde, que es el representante de todos los parleños", ha manifestado. Jurado ha destacado que, en cualquier caso, le da la bienvenida a la ciudad "de todo corazón".

Asimismo, el regidor ha recordado a la presidenta de la región que hace unos meses le solicitó una reunión para abordar juntos "el nuevo reto" al que se enfrenta la Comunidad en Parla, "la nueva llegada de una nueva estación de alta velocidad", un anuncio de hace unos meses del ministro de Transportes, Óscar Puente.