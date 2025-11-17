Alcalde de Parla ve "una fantástica noticia" la nueva estación de Alta Velocidad: "El impulso para la ciudad es inmenso"

El alcalde de Parla, Ramón Jurado Rodríguez, durante un desayuno informativo de Europa Press, en el Hyatt Regency Hesperia Madrid, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

El alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha celebrado este lunes el anuncio de la construcción de una estación de Alta Velocidad en la localidad, una "fantástica noticia" que, según ha subrayado, supondrá un "inmenso" impulso para la ciudad".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado esta próxima estación en el municipio durante un Desayuno Informativo organizado por Europa Press, en el que ha avanzado esta nueva estación de Alta Velocidad en Parla para evitar entrar a Madrid si no es necesario.

En declaraciones a los medios tras el acto, el alcalde socialista ha agradecido al Ministerio esta "apuesta" por la ciudad, que se une a la próxima inauguración de la estación de Cercanías de Parla Norte, prevista para mediados del próximo año. Con estas dos actuaciones, según el regidor, "el impulso que le da el Ministerio a la ciudad es gigantesco".

Aunque el impacto que tendrá para el municipio esta nueva estación de Alta Velocidad es "un poquito difícil todavía de dimensionar", el primer edil parleño ha subrayado que supondrá poner a la ciudad "en el mapa" y supondrá "un cambio radical" para el municipio.

La nueva estación de Alta Velocidad complementará la de Parla Norte, que cuenta con un presupuesto de 16,5 millones de euros (IVA incluido) y que prestará servicio a la línea C-4 de Cercanías Madrid (Parla- Alcobendas/Colmenar Viejo). En este caso, estará ubicada en el noreste del municipio y responderá a los nuevos desarrollos urbanos del entorno y el esperado aumento de la población y la demanda

Por su lado, la nueva estación de Alta Velocidad en Parla, conectada a la red de Cercanías de Madrid, permitirá que los trenes de alta velocidad transversales norte-sur, Andalucía-Cataluña, tengan posibilidad de parada en esta localidad del sur de Madrid, que cuenta con un área de influencia de más de 1,26 millones de habitantes y en el que, en un rango de 15 minutos, tendrían acceso 4,7 millones de personas y en menos de 1 hora, unos 6 millones de potenciales usuarios.

Permitirá optimizar el actual nudo de Torrejón de Velasco, analizando la viabilidad de ejecutar las infraestructuras necesarias para aumentar su capacidad efectiva. Se busca posibilitar el encaminamiento simultáneo, en un mismo sentido, de servicios entre el corredor de la LAV Madrid-Sevilla y Madrid-Chamartín-Clara Campoamor, así como entre la LAV Madrid-Levante y Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes.

Esta actuación se considera "clave" no solo para mejorar la capacidad actual del nudo --por el que circulan más de 250 trenes diarios--, sino también para absorber los incrementos de tráfico esperados con la entrada en servicio de la LAV Madrid-Extremadura-Frontera portuguesa y el crecimiento previsto en la LAV Madrid-Sevilla.

Según ha destacado el regidor, la conexión entre ambas se podrá realizar pie. "En Parla se puede ir andando a todos los sitios, no es una ciudad muy grande y es muy accesible para todos", ha explicado.