El alcalde de Torrejón llama a "llenar de votos las urnas" para que Feijóo "levante el país"

Archivo - El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, durante una entrevista para Europa Press, a 1 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, ha hecho un llamamiento este sábado a "llenar de votos las urnas" para que el líder de PP y candidato de la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, "levante el magnífico" país que es España pero que desde el Gobierno de la nación están "destruyendo".

Así lo ha expresado el regidor en un acto celebrado en el municipio junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el candidato al Senado Pedro Rollán y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por León, Ester Muñoz, donde ha avisado de que Pedro Sánchez "no se va a poner a hacer la maleta" sino que hay que "echarle" en los comicios.

"Esto va de todos y cada uno de nosotros. Porque, al final, necesitamos que todos los votos de los que estamos aquí, llenen las urnas. Pero necesitamos muchos más votos porque todos escuchamos a gente que nos dice 'oye yo de la política paso'", ha señalado.

Así, ha subrayado que hay que convencer a aquellos que el domingo de las elecciones tendrán "planes", de los que dicen que están "tan hartos que no quieren saber nada" o de aquellos que hace tiempo que no votan.

Considera Navarro que todos ellos tienen que llenar "de votos las urnas" el 29 de noviembre porque todas esas personas "están viviendo y viendo la España" que hay delante para decirles que delante de ellos "hay otra muy buena opción", que defiende que es Feijóo.

El alcalde ha subrayado que Feijóo es una opción "con rigor, certeza y experiencia" que tiene "gestión a sus espaldas" y que está "acompañada de los mejores perfiles para poder ir a La Moncloa".

"El presidente es muy válido, pero él solo no puede levantar el magnífico país que tenemos y que están destruyendo. Por eso, tenemos el deber de ir todos a votar y de conseguir votos para el proyecto de Feijóo y para el proyecto del Partido Popular", ha enfatizado, con el objetivo de que todos aquellos que "no quieren a España" estén fuera de las instituciones.