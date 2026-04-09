El alcalde de Villanueva del Pardillo afronta la ejecución de grandes proyectos: "Estamos creando un nuevo municipio"

El alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández - CANAL 33

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández, ha asegurado que 2026 es "el año de ejecución de muchos proyectos trabajados durante la legislatura" y ha avanzado, entre otras actuaciones, una tercera operación asfalto, una tercera operación aceras, la construcción de nuevos parques, un edificio multiusos para 6.500 personas, un polideportivo de 4.500 metros, una nueva biblioteca y el inicio este mes de abril de las obras del cuartel de la Guardia Civil y de la Policía Local.

En una entrevista en Canal 33, el regidor ha reivindicado su lema desde la llegada a la Alcaldía, "creando un nuevo municipio", basado en la cercanía con los vecinos. "Nuestra política es estar cerca de ellos, resolver los problemas, siempre de la mejor manera posible", ha afirmado, para subrayar que es la Administración más cercana y que han creado canales de comunicación que les "acercan más al vecino".

Fernández ha explicado que, a lo largo de la legislatura, el Ayuntamiento ha ido manteniendo y mejorando servicios como la recogida de residuos, el mantenimiento de parques y jardines, la renovación de algunos parques y el mantenimiento de los colegios, antes de entrar ahora en la fase de ejecución de proyectos de mayor envergadura.

En este punto, ha defendido la situación económica del Consistorio y ha afirmado que cuentan con una situación económica de más de 24 millones de euros, lo que, a su juicio, permitirá construir un edificio multiusos, la nueva biblioteca y el resto de infraestructuras previstas. "Bajo mi mandato, nosotros lo que decimos, lo hacemos", ha aseverado.

Respecto al edificio multiusos, el entrevistado ha insistido en que fue uno de sus compromisos sacar las fiestas patronales de la calle y llevarlas a un recinto específico. Según ha explicado, tendrá capacidad para 6.500 personas, se utilizará en fiestas patronales y navideñas, acogerá eventos deportivos y musicales y dispondrá de una reserva terciaria para locales comerciales. Según ha señalado, el objetivo es desarrollar un mínimo de dos eventos al mes y dar en concesión los festejos taurinos.

En el ámbito deportivo, el regidor ha avanzado que el nuevo polideportivo junto al Centro Cultural Tamara Rojo tendrá 4.500 metros sobre una parcela de 7.200 metros, será cofinanciado con la Comunidad de Madrid a través del Plan PIR y tendrá gestión directa municipal. Su finalidad, según ha explicado, será dar espacio a los clubes deportivos del municipio que ahora ocupan instalaciones en colegios y otras infraestructuras.

UN CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA LOCALIDAD

Sobre el modelo de crecimiento del municipio, el primer edil pardillano ha indicado que el Ayuntamiento ha heredado el plan general de 1998, que se quedó parado en 2005, y que lo están respetando para hacer crecer al pueblo "de manera sostenida" y "sosegada", acompasando cada sector a las infraestructuras y servicios necesarios. En este sentido, ha recalcado que no están en la línea de un crecimiento no progresivo y ha ligado ese desarrollo ordenado a la favorable situación económica del municipio.

En vivienda, el alcalde ha afirmado que durante sus mandatos se han construido cerca de 200 viviendas a las que han podido optar jóvenes del municipio y ha garantizado que las 500 viviendas sociales que quedan por construirse en Villanueva del Pardillo "se van a ejecutar". Ha añadido que el Ayuntamiento obliga a los promotores a construir esas viviendas y a dar opción a las personas que viven en el municipio, con más puntuación para quienes llevan empadronados más de diez o quince años.

Asimismo, Fernández ha avanzado una tercera operación asfalto y una tercera operación aceras, con las que, según ha explicado, el municipio llegará al 75 por ciento de su superficie. "En verano estamos haciendo las terceras operaciones tanto de asfalto como de aceras", ha indicado.

El primer edil de Villanueva del Pardillo también ha puesto el foco en la mejora de los accesos y ha señalado que la rotonda de acceso al polígono industrial, que llevaba 25 años pendiente, estará terminada antes de final de año y que posiblemente podrá inaugurarse antes de que termine el verano. Según ha detallado, el proyecto salió por 799.000 euros y las afecciones con Vías Pecuarias, Iberdrola, Canal y Gas Natural ya están resueltas.

"SOMOS EL MUNICIPIO MÁS SEGURO DE LA REGIÓN"

En materia de seguridad, el alcalde ha recalcado que Villanueva del Pardillo sigue siendo "el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid" y ha añadido que así lo avalan los datos de la Delegación del Gobierno y de la Comunidad de Madrid. Además, ha anunciado que este mes de abril se iniciarán las obras del cuartel de la Guardia Civil y de la Policía Local, que compartirán dependencias, y que en junio se incorporarán diez nuevos policías locales que ahora están en formación.

Sobre las políticas para mayores, Fernández ha destacado la renovación del centro de mayores y ha anunciado como actuación "muy importante" la apertura de la cafetería, actualmente en licitación. Según ha precisado, el plazo de presentación de ofertas termina en torno al día 14 y espera que en mayo pueda estar adjudicada para que los usuarios disfruten de ese espacio "tan ansiado".

En materia ambiental, el regidor pardillano se ha referido también al nuevo bosque SIGAUS, con mil árboles, y ha explicado que se trata de un proyecto impulsado por la Concejalía de Medio Ambiente en colaboración con una fundación que crea espacios verdes en el centro de los cascos urbanos. En este caso, ha precisado que se trata de pino mediterráneo y que el primer año se encargan ellos de su mantenimiento.

Finalmente, Fernández ha asegurado que pulsan la opinión de vecinos constantemente y que lo que le trasladan es que "realmente el municipio se ha notado el cambio". Con la vista puesta en las próximas elecciones, ha afirmado que van a salir "a ganar" y a "sacar mayoría absoluta". "Estoy convencido y seguro", ha remachado.