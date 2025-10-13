El alcalde de Villanueva del Pardillo invita a disfrutar "con tranquilidad y educación" de las fiestas patronales

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández, ha presentado el programa de las próximas fiestas patronales de San Lucas Evangelista, que se celebrarán en la localidad entre el 15 y el 19 de octubre, destacando que han sido diseñadas "para todos los públicos y todos los vecinos, tanto pequeños, jóvenes, familias y mayores".

"El criterio principal es que todos los pardillanos puedan divertirse", ha señalado el regidor, que ha subrayado la variedad de actividades programadas, entre las que se incluyen conciertos, festejos taurinos, actividades infantiles y actos tradicionales.

Fernández destacó especialmente la caldereta popular, una tradición recuperada que reúne cada año a miles de vecinos. "Gracias a los trabajadores municipales y a todos los colaboradores, junto a las peñas y asociaciones, conseguimos elaborar cerca de 750 kilos de carne que degustarán entre 2.000 y 2.500 vecinos durante la noche del pregón, el día 15", ha explicado en una entrevista en Canal 33 TV recogida por Europa Press.

El alcalde también ha puesto el acento en el carácter inclusivo de las celebraciones y recordó que, dentro del programa festivo, el Ayuntamiento reserva dos horas sin ruido cada día para las personas con sensibilidad auditiva o discapacidad. "Colaboramos con los colectivos y asociaciones de personas discapacitadas, y tenemos muy en cuenta sus necesidades a lo largo de las fiestas", ha indicado.

En cuanto a los encierros y eventos taurinos, Fernández ha asegurado que el municipio mantiene "un profundo respeto" hacia los animales y hacia quienes no comparten esta tradición, pero ha recalcado que desde que llegó a la Alcaldía no ha habido manifestaciones en contra.

Así, ha recordado que Villanueva del Pardillo recuperó hace doce años los encierros matinales y ha añadido que este año se celebrará también un encierro nocturno el domingo, último día de las fiestas. "Para nosotros es un orgullo mantener las tradiciones españolas", ha afirmado.

Entre las novedades de esta edición, el regidor ha adelantado la incorporación de nuevos grupos musicales, incluyendo formaciones de los años 80 y 90 como Seguridad Social y ha destacado la intención de seguir innovando en todas las actividades. "Nuestros vecinos nos dicen que son las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid y por eso debemos estar a la altura", ha añadido.

Además, Eduardo Fernández ha agradecido el trabajo de la Concejalía de Festejos, del resto de áreas municipales y de todos los trabajadores del Ayuntamiento, así como la colaboración de peñas, asociaciones y colectivos que hacen posible la celebración.

"Invito a todos los vecinos y a los de los municipios cercanos a venir a Villanueva del Pardillo a disfrutar con educación, con tranquilidad y con el objetivo de pasarlo bien en estas fiestas patronales", ha concluido el alcalde, recordando que el patrón San Lucas Evangelista "es lo más importante" y que las hermandades y la parroquia "realizan un trabajo muy significativo".

ACTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA OFICIAL

El programa de San Lucas 2025 arranca el miércoles 15 de octubre con el pregón y la tradicional caldereta popular a las 21.00 horas, acompañada de música y ambiente festivo en la plaza Mayor y fuegos artificiales. Durante los días siguientes, las calles del municipio acogerán espectáculos de teatro familiar, competiciones deportivas, y actividades para todos los públicos.

Entre los eventos más esperados figuran los encierros, las sueltas de reses, el gran duelo de recortadores en la plaza de toros, seguido de la trashumancia infantil por el recorrido del encierro. También destacan las actuaciones musicales con tributos a grandes bandas Divas del Pop, junto a conciertos de grupos locales y sesiones de DJ.

Entre otros espectáculos programados, el jueves por la noche habrá un tributo musical al Canto del Loco y a Dani Martín, seguida de una sesión DJ. El viernes, se trasladará el santo a la parroquia y habrá un espectáculo nocturno de variedades con coplas y rancheras de Óscar Recio, la actuación del Grupo Porfolio y Seguridad Social a las 23.30 horas en la cubierta del colegio Rayuela.

El sábado 18 la jornada estará marcada por la tradicional eucaristía y posterior procesión en honor a San Lucas, la batalla de gallos 'Pardi Flow Battle', el teatro familiar 'La gota aventurera' en el Auditorio Sebastián Cestero y la verbena '90s on Tour by DJ Tito', que animará la plaza Mayor, además de la actuación rock de Mazinger Band, entre otros muchos eventos.

El cierre de fiestas llegará el domingo 19 de octubre con el encierro nocturno, un espectáculo taurino que se ha consolidado como una de las citas más concurridas y distintivas de las fiestas. También está programada una tradicional paella parroquial, el reparto de patatas revolconas y la mascleta pardillana a las 22.00 horas en el parque Víctimas del Terrorismo, que marcará el final de las fiestas.

Todas las actividades son de acceso libre con aforo limitado, y el Ayuntamiento recuerda a los asistentes la importancia de disfrutar "con civismo y respeto por las tradiciones.