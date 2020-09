La alcaldesa de Alcorcón cree que sin un incremento de recursos se ampliarán las zonas de restricción

ALCORCÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha advertido este viernes que sin un incremento urgente de recursos se tendrán que ampliar las zonas en las que será necesario aplicar medidas restrictivas para controlar la expansión del virus y ha lamentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no haya hecho referencia a esta cuestión.

En concreto, la regidora ha censurado que el incremento de recursos para la sanidad no haya ocupado ningún espacio en la intervención de la presidenta madrileña para explicar las medidas limitativas de la movilidad que afectarán a 37 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid a partir del lunes, seis de ellas dentro de la capital y siete que afectan a localidades de la región.

"No hemos escuchado a la presidenta anunciar nada sobre la contratación de personal sanitario, reforzar la atención primaria o de medical izar las residencias de mayores", ha lamentado.

En la misma línea se ha expresado la regidora de Móstoles, Noelia Posse, que actualmente se encuentra en cuarentena preventiva y a la espera de los resultados de la PCR, que se ha preguntado por cuáles son los planes de la Comunidad de Madrid.

"Tras rueda de prensa nos queda claro que debemos hacer los ciudadanos. Ahora me gustaría saber qué hará la Comunidad Madrid. ¿Cuántos rastreadores se van a contratar?, ¿van a medicalizar las residencias?, ¿se va a reforzar la atención primaria?, ¿se abrirán nuestros SUAPs?", recalca.

De la falta de recursos llevan quejándose meses los alcaldes del Sur, entre ellos también los de Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Pinto, que esta mañana, y después de que Ayuso les suspendiesen la reunión que tenían prevista para este viernes, realizaron una rueda de prensa conjunta para visibilizar su enfado no solo porque no se atienda a sus peticiones, sino porque no se haya contado con ellos para las medidas que les afectan de forma directa.

Con ello querían mostrar un frente común y solidario para luchar contra la pandemia, y reclamar "coordinación", información y que se les escuche.