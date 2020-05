Alcorcón repartirá cupones a los mayores de 65 años que podrán canjear en las farmacias por cinco mascarillas

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcorcón ha anunciado la puesta en marcha de un programa municipal con el que entregarán cinco mascarillas a través de las farmacias a los mayores de 65 años empadronados en la localidad, además de repartirlas entre asociaciones de enfermos.

"Los mayores podrán hacerse con sus cinco unidades quirúrgicas desechables en un envase, correspondientes al Tipo 1, que cumplan la siguiente normativa: NE-EN 14683:2019+AC:2019", añade la propuesta de la que han dado cuenta en el pleno de este viernes.

Para ello, a través del plan denominado 'Mascarillas para nuestros Mayores' el Consistorio mandará "cupones" a los domicilios de los vecinos que cumplan con los mencionados requisitos y que podrán canjear en 43 establecimientos farmacéuticos de la localidad, para lo que tendrán dos meses de plazo.

Se ha elegido este método, dado que, según apuntan, es el "más eficaz" ya que estos establecimientos garantizan la entrega de productos "con las debidas condiciones de homologación e higiene", dado que cuentan "con profesionales cualificados que, además, pueden facilitarles la más correcta utilización y dar consejos y recomendaciones".

En el Consistorio insisten en que, además, las farmacias disponen de elementos "que permiten su fácil acceso e identificación, y un horario de apertura no inferior a ocho horas", y garantiza que no se producirá "cesión o tratamiento de datos personales, al no identificarse el nombre de los mismos".

En la segunda parte de la medida se entregará las mascarillas a las entidades y asociaciones de enfermos que desarrollan sus actividades en Alcorcón, también se darán a los Centros de Atención de Servicios Sociales para cuando sea necesario en los procesos de intervención presencial.

Según recuerdan en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los principales grupos vulnerables ante la enfermedad del Covid-19 son también las personas diagnosticadas de enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer e inmunodeficiencias.

El Ayuntamiento de Alcorcón ha dado cuenta este viernes a la Comunidad de Madrid de la propuesta, que también se ha aprobado hoy en pleno, de la puesta en marcha del plan 'Mascarillas para nuestros Mayores'.