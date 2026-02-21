Alerta en febrero para alérgicos: niveles medios y altos de polen en el 'pico' de floración de las cupresáceas

Archivo - Rinitis, alergía. - ANTONIOGUILLEM/ ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La floración de las cupresáceas --arizónicas, cipreses, tuyas o enebros--, con una polinización de cinco meses que suele alcanzar su periodo más álgido en febrero, ha elevado los niveles de polen de estas especies en la Comunidad de Madrid durante este mes, con niveles medios y altos prácticamente todos los días.

Se trata del polen más abundante durante los meses invernales y casi el único alergénico con una incidencia atmosférica alta en esta época del año.

Los días de máxima concentración diaria o 'días pico' se sitúan casi siempre en febrero y, con menos frecuencia en enero, meses en los que se encuentran en período de polinización, aunque presentan una gran dependencia de las condiciones meteorológicas.

Según los datos de la Red Palinológica autonómica (Palinocam), coordinada por la Dirección General de Salud Pública, consultados por Europa Press, desde el pasado día 5 de febrero y de manera casi ininterrumpida, se han registrado niveles de polen medios y altos en varios puntos de la región, principalmente en la última semana.

ALCALÁ DE HENARES, A LA CABEZA

Una de las localidades más afectadas ha sido Alcalá de Henares, con varios días de niveles altos en las últimas semanas, destacando las cifras registradas el pasado lunes, con una concentración máxima de polen en el aire de 2.659 granos por metro cúbico.

Otras estaciones como la de Arganzuela, en la capital, también ha registrado altas concentraciones esta semana, con 1.704 granos por metro cúbico el pasado día 17, jornada en la que en otro captador de la ciudad, Ciudad Universitaria, se registraron 1.439 granos por metro cúbico, según el último boletín del sistema de vigilancia de polen y esporas de la Comunidad de Madrid, consultado por Europa Press.

En los últimos días también se han registrado niveles destacados de polen de cupresáceas en otros puntos de la región como Alcobendas, Las Rozas o Getafe y, en menor medida, Aranjuez, Collado Villalba u otros lugares de la capital como Salamanca.

Lo más probable es que en la Comunidad de Madrid la principal fuente emisora sean los Cupressus arizonica y Cupressus sempervirens (ciprés), por su abundancia y por coincidir su época de floración con la de mayor incidencia.

Sus concentraciones en la atmósfera son más considerables a primera hora de la mañana y a última de la tarde, y aumentan de forma brusca los días de vientos fuertes y tormentas primaverales con alto contenido eléctrico.

La Red Palinológica autonómica (Palinocam), que fue creada de forma pionera en España en 1994, actualiza de lunes a viernes en su web los datos correspondientes a la jornada anterior, incluyendo cada día los valores esperados de los tipos polínicos más alergénicos del momento para las siguientes 48 horas y por zonas geográficas.

La Comunidad de Madrid mantiene activo desde el pasado 15 de enero y hasta el próximo 30 de junio el servicio público de información diaria sobre el polen invernal, mediante el que envía boletines de predicción con los volúmenes registrados en la zona de influencia de las estaciones de control.

MÁS DE 4 MILLONES DE NOTIFICACIONES

Durante la campaña de 2025, que se prolongó hasta el 4 de julio ante los avisos de niveles medios en algunos de los tipos polínicos primaverales, se registraron 4.036.250 notificaciones. En total, se registraron un total de 70 días en los que ha sido necesario difundir avisos por niveles altos o medios, mediante correos y SMS, cuando en 2024 la cifra se elevó a 91.

La monitorización del polen y esporas atmosféricas se realiza los 365 días del año a partir del muestreo ininterrumpido del aire recogido por los dispositivos (captadores volumétricos) colocados en azoteas de edificios y distribuidos en los municipios de Alcobendas, Aranjuez, Collado Villalba, Coslada, Getafe y en las zonas de Arganzuela, Ciudad Universitaria y Barrio de Salamanca en la capital.

Los granos se depositan sobre una superficie adhesiva que se recopila manualmente a diario para su posterior análisis, mediante microscopio óptico, en un laboratorio.

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad coordina este sistema de vigilancia y la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense ejerce la dirección científico-técnica, todo ello en el marco del Comité de Expertos de la Red Palinológica de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es establecer la estructura, el funcionamiento y la organización de la red.

CONSEJOS PARA ALÉRGICOS

En este contexto, se recomienda a las personas alérgicas tomar las medidas preventivas adecuadas. Desde el Gobierno regional se subraya la importancia de que la persona alérgica conozca el tipo de polen que le genera reacción, los periodos del año en que polinizan las plantas correspondientes, la concentración en el aire y, si es posible, la predicción de los niveles.

Del mismo modo, es esencial seguir la medicación según las pautas prescritas por su facultativo y, en todo caso, evitar el contacto de estas partículas de origen vegetal con las mucosas de la boca, nariz y ojos, empleando gafas de sol y mascarillas y lavándose frecuentemente con agua fresca o suero fisiológico.

La Comunidad recuerda que los fármacos antihistamínicos pueden producir somnolencia y disminución de la atención, lo que debe tenerse muy en cuenta a la hora de conducir y realizar otras actividades que requieran concentración, por lo que se recomienda viajar en coche con las ventanillas cerradas, evitando, si es posible, desplazamientos en moto o bicicleta.

Asimismo, en los domicilios se aconseja utilizar el aspirador y bayetas húmedas para limpiar el polvo y evitar también la proliferación de ácaros, así como emplear filtros de polen en el aire acondicionado de viviendas y vehículos.