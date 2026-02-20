Almeida aclara a Vox que sólo el grupo municipal puede quitar portavocía a Ortega y cuestiona el "lío" montado

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith - VOX - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado al requerimiento enviado ayer al Ayuntamiento por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que sólo el grupo municipal puede apartar de la portavocía a Javier Ortega Smith, esto es, ni el partido ni el Consistorio, para poner en tela de juicio el "lío monumental" en el que se han metido.

Desde la entrega de credenciales a los nuevos 127 bomberos de Madrid, al que también ha asistido Ortega, Almeida ha remarcado que los cambios en la portavocía son "una cuestión que tiene que decidir el grupo municipal, así de sencillo, porque Vox, como partido, no puede pretender que sea el Ayuntamiento de Madrid el que decida quién es su portavoz".

"Ellos mismos ayer enviaron un certificado en el que comunicaban que habían acordado que Javier Ortega ya no era portavoz, que lo iba a ser Arantxa Cabello y, sin embargo, decían que habían dado instrucciones al grupo municipal para que procediera. El que tiene un problema con el grupo municipal es Vox y Vox será el que lo deba resolver en su caso de acuerdo a sus trámites internos", ha insistido el alcalde a la prensa.

"ACEPTACIÓN TÁCITA DE LA PORTAVOCÍA DE ORTEGA"

Lo que ha dejado claro Almeida es que él no distingue "entre rebeldes y no rebeldes por una razón, porque ayer hubo Junta de Portavoces y el portavoz fue Javier Ortega, quien fue con el secretario, Fernando Martínez Vidal, y ningún concejal de Vox hizo indicación alguna de que no debía ser el portavoz".

Según fuentes conocedoras de la reunión han indicado que el grupo municipal estaría dividido en dos, la parte que conforman Ortega, la portavoz adjunta Carla Toscano y el edil Ignacio Ansaldo y, otra, constituida por la portavoz pretendida por la dirección, Arantxa Cabello, y Martínez Vidal.

Esto manifiesta que "hay una aceptación tácita por parte de todos los concejales de Vox de que Javier Ortega tiene que seguir siendo el portavoz, porque si no, no se entiende que ningún concejal ayer hiciera indicación alguna".

En todo esto el alcalde ve "un lío descomunal" jurídico provocado por el partido Vox, a quien ha insistido en que "se tiene que dirigir a su grupo municipal y no a la Secretaría General del Pleno porque será su grupo municipal el que tenga que tomar las decisiones correspondientes".