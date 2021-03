Almeida acusa al Gobierno central de "falta de sensibilidad" al no recibir ayuntamientos "ni un solo euro" para pandemia

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al Gobierno de la Nación de "falta de sensibilidad" al no haber recibido los consistorios del país "ni un solo euro" para hacer frente a las consecuencias sociales y sanitarias de la pandemia.

"No hemos recibido un solo euro de la Nación. Nos reunimos para reclamar lo que consideramos justo, razonable para afrontar la emergencia social. No hemos recibido un solo euro y no sabemos cuál es nuestra participación", ha trasladado a la prensa durante su visita al parque de la Cuña Verde de O'Donnell, en Moratalaz.

Los alcaldes de Cádiz, Girona, Lleida, Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona, Valencia y Zaragoza han pedido a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, una reunión "inmediata" para replantear las ayudas estatales a los municipios, avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual y definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros.

Así lo han sostenido tras reunirse telemáticamente este lunes para, en concreto, reclamar al Gobierno central la aprobación "urgente" de un Fondo de Reconstrucción Local por valor, al menos de 4.000 millones de euros. Asimismo, han pedido la aportación de un Fondo del Transporte de al menos 1.000 millones de euros, ampliables para poder hacer frente a los efectos que puedan producirse durante 2021.

Martínez-Almeida ha destacado que son "diez fuerzas distintas salvo el PSOE" las que le dicen a Sánchez "que no se puede ser así de injusto", porque necesitan los fondos para "ayudar a los vecinos". "Desde la ciudad de Reus, Madrid o Granada le decimos que nos tienen que ayudar. Eso es lo que ha pasado esta mañana en esta reunión", ha lanzado.

"No hemos recibido un solo euro a consecuencia de los gastos de la pandemia. Ha sido un mensaje que todo español reconoce; es triste que un solo año después de la pandemia no ha puesto un solo año", ha lanzado. A este respecto ha manifestado que "dinero hay" por lo que "es un problema de sensibilidad y de entender que los ayuntamientos necesitan ayuda".