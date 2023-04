Almeida acusa a Ortega Smith de "ejercicio matonil" y reconoce que la relación entre ambos "no es fluida"

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este jueves al líder de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, de llevar a cabo un "ejercicio matonil" para con los vendedores ambulantes ilegales de El Retiro y reconoce que la relación entre ambos "no es fluida".

Así se ha manifestado el primer edil, en rueda de prensa desde la sede del PP en la calle 'Génova', sobre el vídeo en el que Ortega Smith pregunta a estos vendedores en El Retiro si pagan "tasa municipal" y les afea que "salgan corriendo".

Martínez-Almeida ha reprochado este "ejercicio matonil en El Retiro" así como ha afeado a Ortega no tener "un mínimo respeto por esas personas que son el eslabón más débil de la cadena". Por ello cree que debería "haber avisado a la Policía Municipal, porque "si se le avisa, acude al Retiro y hace la inspección oportuna".

En el mismo sentido, ha abundado en el hecho de que "no es una conducta compatible con el decoro de ser concejal del Ayuntamiento de Madrid". "Reivindico el trabajo de la Policía Municipal en la erradicación de la venta ambulante ilegal, y el trabajo de (la delegada de Seguridad y Emergencias) Inmaculada Sanz. No quiere decir que no siga existiendo, pero ya no es un problema para los comerciantes", ha finalizado.