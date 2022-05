Almeida acusa al PSOE de "asentir de manera cómplice" a los "insultos" de Unidas Podemos a la monarquía

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este lunes al PSOE de "asentir de manera cómplice" a los "insultos" de Unidas Podemos a la monarquía "con tal de seguir en el poder".

Así lo ha trasladado el regidor capitalino a su llegada al Hotel Westin Palace con motivo del desayuno informativo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, donde ha criticado que "en el Gobierno de la Nación hay personas que no atacan al Rey emérito sino a la institución".

Y es que, considera que para Unidas Podemos "lo de menos es el Rey emérito y sus conductas ejemplares o no", sino que buscan "socavar los fundamentos de la monarquía". "Mientras un partido insulta a la monarquía (Unidas Podemos), el otro partido (PSOE), asiente de manera cómplice con tal de seguir en el poder", ha lanzado.

Martínez-Almeida sostiene que el Rey emérito "es libre para venir a España, como no puede ser de otra manera", y ha aseverado que "la pena del extrañamiento no existe, salvo para aquellos sectores de izquierda a quienes no les gusta".

"Lo que verdaderamente me parece relevante es subrayar que tenemos un grandísimo Rey, que es Felipe VI, y los españoles le tenemos que estar muy agradecidos por el papel que ha jugado desde su coronación en 2014. Desde aquí mi homenaje y gratitud", ha finalizado.