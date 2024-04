Almeida acusa a Sánchez de "blanquear a Bildu" y lo relaciona con su auge: "Le debería llevar a una reflexión"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "blanquear a Bildu", y lo ha relacionado con su auge tras conseguir en las elecciones autonómicos los mismos escaños que el Partido Nacionalista Vasco (PNV). "Le debería llevar a una reflexión", considera.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas desde el Jardín Botánico, después de que en las elecciones autonómicas el PNV haya ganado por la mínima, con cerca de 29.000 votos, a EH Bildu, con la que, sin embargo, ha empatado a 27 escaños.

"Lo que valoro desde luego es que no es una buena noticia el blanqueamiento de Bildu (...) La política de Pedro Sánchez lo que ha permitido es blanquear a Bildu y, por tanto, que Bildu sea la primera fuerza política en el país vasco junto con el PNV. Yo creo que esto le debería llevar a una reflexión a Pedro Sánchez", ha criticado el regidor, quien ha cuestionado que Sánchez siga pensando que España se construye "desde las alianzas con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña".

"España se debe construir desde otros parámetros, desde la capacidad de poder llegar a acuerdos, desde la capacidad común de que podemos pensar distinto, pero que tenemos un proyecto común que es España y la España constitucional", ha defendido Almeida.

Así, ha puesto el foco en que por esa línea "no va Bildu" al tener un candidato electoral, Pello Otxandiano, que "directamente no quiso decir que ETA es una banda terrorista". "Le da igual que Bildu no condena el terrorismo porque va a seguir pactando y va a seguir acordando con Bildu y, por tanto, Pedro Sánchez entiende que el futuro de España se construye con Bildu", ha subrayado.

MEJORA DE LOS RESULTADOS "PESE A AGOREROS"

Además, el alcalde de la capital ha destacado que "frente a los agoreros" el PP ha mejorado sus resultados en las elecciones. "El Partido Popular del País Vasco tiene cuatro años ahora por delante para seguir insistiendo en este mensaje, eran unas elecciones tremendamente polarizadas eran las elecciones en las que el electorado de centro derecha podía tener la tentación de refugiarse en el PNV para que Bildu desde luego no pudiera acceder al gobierno del País Vasco", ha explicado.

Considera que el candidato 'popular', Javier de Andrés, ha hecho "una gran campaña" que ha permitido aumentar el número de diputados y de votos.

De cara a las elecciones catalanas el próximo 12 de mayo, el alcalde ha señalado que el PP tiene un proyecto "útil" y que "no es de ruptura, de enfrentamiento, ni de confrontación", además de subrayar que no es un proyecto "personalista" como el de Carles Puigdemont.

"Salvador Illa y el Partido Socialista de Cataluña se han situado en el ámbito del nacionalismo y, por tanto, abandonando en cierta medida el espacio constitucionalista en Cataluña que ahora mismo defiende el Partido Popular y defiende a Alejandro Fernández", ha defendido Martínez-Almeida.

En la misma línea, ha trasladado que Albert Núñez Feijóo lidera un proyecto que ha convertido al PP en "el primer partido de España". "Lo que hay que hacer es confiar en nosotros mismos y no atender tanto los cantos de sirena de gente por ahí fuera que, bienintencionadamente o no, pretenden decirnos qué es lo que tenemos que hacer", ha incidido.