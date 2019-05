Almeida admite que no transmitieron bien su mensaje en generales y quiere "reconectar" con votantes de Vox y Cs

Publicado 02/05/2019 12:49:37 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha admitido este jueves, durante los actos de celebración del 2 de Mayo, que no transmitieron bien su mensaje de "amplitud del centroderecha" en las pasadas elecciones generales y su apuesta ahora en las municipales es "reconectar" con los exvotantes del PP que se han pasado a Vox y Cs.

Almeida ha negado que el PP haya girado estos últimos días al centro porque ya presentó "un programa claro de centroderecha liberal, que pretendía aglutinar a todas las personas a las derecha del PSOE porque solo de la amplitud se pueden ganar las elecciones". "Ciudadanos y Vox optaron por arrinconarse en un espectro ideológico. Ahora buscamos la amplitud y eso gana elecciones a la izquierda, como quedó demostrado", ha añadido.

El candidato 'popular' ha reconocido que no transmitieron bien ese mensaje a los electores y por eso perdieron 3,5 millones de votos. "La cuestión no está en que se haya producido un giro en posiciones y ánimo; a los que lo dicen que miren el programa del PP y verán que es de centroderecha liberal y que no pretende arrinconarse en un determinado espectro ideológico", ha dicho.

Almeida también ha pedido una "reflexión" a Ciudadanos y Vox por "celebrar los resultados cuando el PSOE va a seguir cuatro años en la Moncloa, cuando el bloque de centroderecha no ha conseguido desalojar a Pedro Sánchez, a los independentistas y los bilduetarras del Gobierno de la nación". "Hay que hacer una reflexión conjunta en todo el ámbito del centroderecha. Y esta debe ser que desde la fragmentación no se solucionan los problemas y no se gana a la izquierda, y solo se le gana desde la amplitud", considera.

PIDE CON "HUMILDAD" EL VOTO A LOS QUE SE MARCHARON DEL PP

José Luis Martínez-Almeida ha aprovechado la ocasión para pedir "con toda la humildad" el voto a los votantes de Vox. "Estoy convencido que la infinita mayoría de sus votantes no son de ultraderecha, que son votantes que se fueron del PP y encontraron respuestas adecuadas en el PP durante mucho tiempo. Tenemos la capacidad de volver a reconectar con ellos.

El candidato del PP a la Alcaldía matritense también ha apelado a los 70.000 votantes del PP que se han ido a Cs en las últimas elecciones en la capital para decirles que sabe que encontraron motivos para votar al PP durante años, por lo que se ha comprometido a darles nuevos motivos "para volver a votar al PP". "Porque no puede ser que siendo nosotros más, gobierne la izquierda", ha añadido.

Por último, Almeida ha felicitado a los madrileños y españoles en este 2 de Mayo, "una fecha emblemática que ha jalonado la historia de esta gran nación, de ciudadanos libres e iguales". "Creo que es un día para reivindicar con orgullo la condición de españoles y de España como una de las grandes naciones de la Historia. Es un día de descanso para los madrileños y reivindicación de nuestras raíces. El pueblo de Madrid dio un ejemplo heroico ese 2 de Mayo de 1808", ha rememorado.