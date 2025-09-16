Almeida advierte que el delito de odio que más aumentó en España en 2024 "fue el antisemitismo"

Un joven con una bandera de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha remarcado que el delito de odio que más aumentó en España en 2024 "fue el antisemitismo", según las estadísticas del Ministerio de Interior.

Lo ha hecho en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, tras ser preguntado por la posibilidad de que, a instacias de 'RTVE', España no participe en la próxima edición de Eurovisión si lo hace Israel.

Almeida ha apuntado al presidente, Pedro Sánchez, para acusarle de considerar que "la televisión pública es del Gobierno, no de los españoles", pasando a preguntarse "hasta dónde va a alcanzar todo este discurso".

"Sólo digo una cosa: el delito de odio que más ha aumentado en España en el año 2024 es el antisemitismo y esto son estadísticas del Ministerio de Interior", ha remarcado el primer edil.