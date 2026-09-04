Almeida afea a Consumo no hacer "sus deberes" con VUT ilegales y afirma que Ayuntamiento actuará en entorno de Madring

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, interviene durante la presentación de la nueva campaña turística internacional de Madrid, en el Teatro Magno, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que las plataformas anuncien viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en torno al circuito Madring pese a que este departamento aseguró que su normativa impediría comercializarlas.

"Si se pueden anunciar es porque el Ministerio no ha hecho sus deberes", ha afirmado Almeida al ser preguntado por las viviendas turísticas sin licencia ofertadas en el entorno del circuito de Madring con motivo del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Almeida ha asegurado que no quiere "evadir" su responsabilidad, pero ha preguntado por qué se siguen anunciando VUT sin licencia tras el anuncio de Consumo. En este sentido, ha subrayado que corresponde al Ayuntamiento intervenir dentro de sus competencias una vez detectadas estas viviendas.

"Yo no tiro la pelota a Consumo. Lo que digo es que el Ministerio señaló que el Ayuntamiento las tiene que cerrar, pero la pregunta que le hago es: si ustedes dijeron que las plataformas ya no iban a comercializarlas, ¿por qué siguen haciéndolo y qué medidas van a adoptar?", ha planteado.

El alcalde ha apuntado que "ahí entra" su responsabilidad y ha garantizado que el Consistorio investigará las denuncias y actuará contra los alojamientos turísticos ilegales que se oferten durante la Fórmula 1.

"Por supuesto que vamos a perseguir toda vivienda de uso turístico ilegal durante el fin de semana de la Fórmula 1 y durante cualquier otro fin de semana del año", ha remarcado.

MAROTO: CERRARLAS ES RESPONSABILIDAD MUNICIPAL

Las declaraciones del alcalde se producen después de que la socialista Reyes Maroto haya afirmado que la competencia para cerrar las viviendas turísticas ilegales corresponde al Ayuntamiento de Madrid y ha acusado a Almeida de tratar de trasladar la responsabilidad al Ministerio.

Maroto ha aludido a anuncios con precios de hasta 5.900 euros diarios durante la celebración del Gran Premio y ha sostenido que se está utilizando el evento para especular con alojamientos turísticos ilegales.

La socialista también ha calificado el Plan Reside como "una chapuza más del señor Almeida" y ha afirmado que esta normativa "pone una alfombra roja a los especuladores".

A su juicio, las VUT ilegales se están convirtiendo en "la mejor plataforma para hacer negocio" en torno a los grandes eventos organizados en la capital.

"Esto es un fraude y lo que tienen que hacer el señor Carabante y el señor Almeida es cerrarlas y poner estas viviendas a disposición de los vecinos y vecinas", ha reclamado Maroto, quien ha enmarcado esta petición en la actual crisis de vivienda.