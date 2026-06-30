Almeida afea a Más Madrid "que caben más personas en la casita de Bad Bunny" que en "las 17" promovidas por la izquierda

El cantante Bad Bunny actúa durante su último concierto, en el Riyadh Air Metropolitano, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). El artista puertorriqueño ha ofrecido en la capital diez conciertos entre el 30 de mayo y el 15 de junio dentro de su gira - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que trabajan para construir 8.000 viviendas más antes de que finalice el año, ya sea a través de la EMVS o por fórmulas de cooperación público-privada y, tirando de ironía, cree que "caben más personas en la casita de Bad Bunny" que en las "17" promovidas por la izquierda durante su etapa en el Gobierno.

"Hemos alcanzado las 10.000 viviendas en el parque público de la Empresa Municipal de la Vivienda, que es la primera promotora de vivienda pública en España. Hemos ya construido más de 5.500 viviendas en los siete años de mandato, más de 5.500 viviendas que han sido entregadas por este equipo de Gobierno pero ustedes entregaron 17", ha lanzado a la jefa de la oposición, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, en el Pleno del Estado de la Ciudad.

Incluso ha llegado a lanzar que el equipo de Gobierno ha "entregado 17 viviendas cada diez días en los siete años" de mandatos. "Hemos entregado el mismo número de viviendas que ustedes en cuatro años. O, para que lo podamos entender, caben más personas en la casita de Bad Bunny que en las 17 viviendas que ustedes construyeron en cuatro años", ha declarado, para remachar que Maestre calificó la casita del portorriqueño como "un espacio de ocio compatible con el feminismo".

El regidor ha continuado afirmando que siguen trabajando en 1.700 viviendas adicionales. "Estamos en condiciones antes de que acabe el año, directamente a través de la Empresa Municipal de la Vivienda o bien en las fórmulas de cooperación público-privada, de estar trabajando en más de 8.000 viviendas de carácter asequible en la ciudad de Madrid, promovidas desde lo público", ha indicado.

"Una de cada cinco viviendas públicas que se hacen en España se construye por la ciudad de Madrid. Madrid ha construido más viviendas públicas en los dos últimos años que catorce comunidades autónomas juntas", ha declarado. La inversión en políticas de vivienda del Ayuntamiento de Madrid es de 1.500 millones de euros frente a "los 19 del Gobierno de España".

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO CON 5 AÑOS DE EMPADRONAMIENTO

Almeida ha declarado que han hecho "un esfuerzo gigantesco, que no ha solucionado todavía el problema, pero se está en vías de darle una solución y una esperanza. Y vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando en la mejora de la vivienda pública".

Y por eso van a modificar el reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda para "prohibir que los okupas y los inquiokupas puedan acceder a viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid, aquellos que infringen la ley, aquellos que perjudican la propiedad privada, aquellos que perjudican los derechos de los demás", ha señalado.

Además van a establecer un mínimo de cinco años de empadronamiento en la ciudad de Madrid con carácter prioritario para el acceso a la vivienda pública. "Quienes han demostrado durante más tiempo un compromiso con esta ciudad deben tener prioridad en la adjudicación de la vivienda pública. Esto no significa discriminar, esto significa valorar a aquellas personas que llevan más tiempo a construir cada día una ciudad mejor", ha justificado.

A eso se suma el programa en el con hasta 7,5 veces el IPREM se va a poder acceder a una vivienda del Ayuntamiento de Madrid, "igual que hace Casa 47, empresa que depende del Gobierno de España".

COMPRA DE VIVIENDA ASEQUIBLE

"Y también hemos decidido que no puede ser solo que haya vivienda pública en régimen de alquiler, que las familias necesitan un horizonte de estabilidad y que la estabilidad la proporciona ser propietario de sus propias viviendas", ha argumentado.

Por eso van a lanzar un programa de más de 1.500 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra, en el cual se podrán descontar el precio de los alquileres y podrán acceder a una vivienda en propiedad.