Almeida alerta de la afección del registro de viajeros en la competitividad del turismo: "Se entromete en libertades"

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha alertado este miércoles de cómo puede afectar el nuevo registro de viajeros en la competitividad de turismo, ya que considera que "se entromete gravemente en los derechos, libertad y en la intimidad de todos los ciudadanos".

"No entiendo por qué (el Ministerio de Interior) tiene que saber el parentesco que me liga con una persona con la que comparto habitación en un hotel. Eso sí que es grave y no existe en ningún país de Europa", ha trasladado el regidor ante los periodistas desde la Factoría Industrial de Villaverde.

Así, ha informado de que ha mantenido una reunión con la Asociación Hotelera de Madrid, que le ha trasladado las dificultades que tienen para poder rellenar los 42 datos que se piden.

"Ya desde determinados operadores turísticos y de determinados países se les ha indicado que esta medida es perjudicial y que sus clientes no están de acuerdo con tener que dar esos 42 datos que pide el Ministerio del Interior", ha alertado, al considerar que se trata de una "orden abusiva".

Este tema lo ha relacionado con la tasa turística, que niega que sea necesaria en la ciudad, a la vez que ha insistido en que la izquierda quiere "más impuestos y tasas" y ellos apuestan por "una presión fiscal justa que garantice servicios públicos de calidad".