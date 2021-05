Almeida apoyará "como ciudadano" la concentración en Colón contra los indultos y pide a partidos que no la monopolicen

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que apoyará "como ciudadano" la concentración en la Plaza de Colón convocada por la plataforma 'Unión 78' el próximo domingo 13 de junio contra los indultos y ha pedido a los partidos políticos que no la monopolicen.

Tras presentar el programa por el tricentenario de Sabatini, el primer edil madrileño ha calificado de "una decisión muy acertada que sea una plataforma ciudadana la que convoque las manifestaciones contra los indultos".

En este punto ha recordado que el "ámbito de actuación natural" de los partidos "son las administraciones", por lo que cree que "si es la sociedad civil con personas de esa talla quien lo lidera, es mejor como forma de protesta". La plataforma está impulsada por impulsada por personas como Rosa Díez, María San Gil o Fernando Savater.

"Que estemos presentes bien, ¿que queramos capitalizarlo? No me parece tan bien. Si es la sociedad la que lo impulsa no creo que sea una cuestión de partido, sino de sociedad. Siendo una cuestión transversal, que no sea protagonizado por partidos", ha lanzado.

Además, ha reconocido que se alegra de que haya miembros del PSOE "que hagan planteamientos contrarios a favor de los indultos", y considera que "ese debate lo tienen que tener ellos --PSOE-- ahí dentro".