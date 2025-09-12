Almeida apunta a la izquierda por "alentar un caldo de cultivo" para que las protestas propalestinas "vayan más allá"

Decenas de personas durante una concentración contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista de España, en Pontevedra - Adrián Irago - Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado a la izquierda por "alentar un caldo de cultivo" para que las protestas propalestinas previstas para este domingo, con el final de la Vuelta Ciclista a España, "vayan más allá" de una reacción pacífica.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, el primer edil se ha referido expresamente a la portavoz socialista, Reyes Maroto, que ha decidido no acudir a la etapa final en Cibeles en apoyo a Palestina, mientras que Más Madrid descolgó ayer una pancarta en sus despachos de la calle Mayor donde se puede leer 'Sí es genocidio".

"Nunca he criminalizado la protesta pacífica, jamás lo voy a hacer. Lo que sí voy a perseguir es a todos aquellos que quieren originar disturbios e incidentes. Vimos lo que sucedió en Bilbao, por cierto, curioso quién promovía lo de Bilbao. Y lo hemos visto en otros sitios. A mí no me gusta ue se tenga que acortar un tramo en Valladolid por presiones y por eso que en Madrid el mensaje es muy claro, quien quiera protestar pacíficamente no hay ningún problema, quien quiera alterar el normal contenido de la carrera y poner en peligro la integridad física de los ciclistas o de cualquiera tiene que ser objeto de prevención y persecución", ha remarcado.

UN CALDO DE CULTIVO PELIGROSO

A Maroto directamente le ha dicho que su "obligación institucional es estar recibiendo a la Vuelta a España, como ha hecho todos los años" y si allí quiere hacer constar su protesta "pues que lo haga". "Pero lo que está alentando y generando en cierta manera es un caldo de cultivo para que esas protestas vayan más allá de lo que es una manifestación pacífica", ha lanzado a la socialista.

El mismo mensaje lo ha extendido "a cualquier persona en torno de la izquierda, como los que han colocado esas pancartas en los balcones de los grupos municipales del Ayuntamiento", en referencia a Más Madrid.

Preguntado sobre si no es una ausencia similar a la del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la apertura del año judicial, invitación que también recibió Almeida y que declinó, el alcalde madrileño ha contestado que son situaciones diferente porque el 'popular' "no tiene ningún tipo de obligación legal para ir" mientras que Maroto "forma parte de la Corporación municipal". "No es comparable de ninguna manera, entre otras circunstancias porque el jefe de la oposición no tiene la obligación de comparecer en el año judicial", ha insistido.