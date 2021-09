Almeida asegura que "el futuro de la Convención del PP no lo determina que esté un presidente autonómico"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que "el futuro de la Convención Nacional del PP no lo determina que esté un presidente autonómico" sobre una posible ausencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, porque le coincide con un viaje a Estados Unidos para promocionar Madrid que prepara desde hace meses.

Martínez-Almeida entiende que es "complicado" compatibilizar agenda institucional y de partido, y que por tanto "tiene una explicación razonable", ha señalado en una entrevista en 'Espejo Público', recogida por Europa Press.

Por otra parte, ha reiterado que no identifica a sus colaboradores como "chiquilicuatres" y "niñatos", y que será la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre quien tenga que aclarar a quién se refería con estos calificativos.

"No me siento aludido por esa expresión, pero quien tiene que aclarar quiénes son niñatos y chiquilicuatres es Esperanza Aguirre; a mis colaboradores no los encuadro en esa categoría", ha manifestado, para apostillar a continuación que no "avivaría el debate".

Para el regidor madrileño, ya se ha "hablado demasiado" del congreso del PP madrileño, que ha reiterado se celebrará en nueve meses, y que los ciudadanos "no entienden" que continúen "enfrascados" en ello. Tras apuntar que es "muy buena noticia" que presente su candidatura la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado que "se puede presentar cualquier afiliado".

Ha hecho hincapié en la "buena sintonía personal y política con Isabel Díaz Ayuso", de la que ha valorado sus "dotes políticas", si bien ha recordado que ambos tienen "labores de gobernantes".