Almeida asegura que el 'no' a Feria Hispano-Árabe "no tiene que ver con Ceuta" sino con "reorganización de mercadillos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ofrece declaraciones a la prensa durante la inauguración de la exposición conmemorativa de La Casera, en la sala de exposiciones Juana Francés, a 18 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Esta exposic - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que no se ha concedido permiso a la Feria artesanal Hispano-Árabe por una decisión que tiene que ver con la "reorganización de los mercadillos al aire libre" en el distrito Centro y que "no ha tenido que ver con la situación de Ceuta".

"El concejal de Centro ha tomado una decisión que es lógica y pronto esa asociación que podrá comprobar que no es únicamente con ellos sino con cualquier entidad que pretenda organizar un mercadillo que no sea mediante convenio con el Ayuntamiento de Madrid o promovido por el Ayuntamiento de Madrid", ha aclarado desde la Casa de Campo.

El Ayuntamiento busca "esa reordenación para que la ocupación de espacios en Centro, que es un distrito en el cual hay un número de personas habitualmente muy superior al de residentes, se pueda ordenar y racionalizar y más en fechas como Navidades".