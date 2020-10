Almeida asegura que el PP no teme que Bárcenas "tire de ninguna manta" y que Casado está "muy tranquilo"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que su formación no teme que el extesorero 'popular' Luis Bárcenas "tire de ninguna manta" si su mujer, Rosalía Iglesias, ingresara en prisión, y ha añadido que el presidente del partido, Pablo Casado, está "muy tranquilo".

"No tenemos miedo de que tire de ninguna manta, lo puedo garantizar. He hablado con Casado de diversos temas; lo he visto muy tranquilo y muy sereno de ánimo", ha manifestado el también regidor madrileño ante la prensa tras acudir un debate sobre 'Las APP en el fondo de reconstrucción europeo y financiación privada' organizado por el grupo PRISA.

El Tribunal Supremo ha rebajado las penas de cárcel que deberán cumplir tanto Bárcenas como Rosalía Iglesias tras ser condenados por la primera época de las actividades de la trama Gürtel. Así, Bárcenas es condenado a la pena de 29 años y un mes de cárcel frente a los 33 años y cuatro meses que fijó la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2018.

Por su parte, Rosalía Iglesias, que fue condenada por el tribunal de la Audiencia Nacional a 15 años y un mes de cárcel, ha visto reducida su pena de prisión a 12 años y 11 meses. Esta rebaja de más de dos años no evitaría sin embargo que entrara en prisión a la espera de lo que resolviera el Tribunal Constitucional (TC) ante un probable recurso de amparo.

519531.1.260.149.20201016130702