Almeida ataca la "podemización de Vox" y cree que la concejala Toscano está "desahuciada" en su partido

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha atacado la "podemización de Vox" porque cree que esta formación está compartiendo postulados sobre la configuración de la ciudad propios de Más Madrid y PSOE, para rebajar el tono de cualquier crítica lanzada por la concejala Carla Toscano en la comisión del área social celebrada ayer porque está "desahuciada" en su partido y lo único que hace es "gritar, gritar y gritar".

Desde El Cañaveral, el alcalde no ha ocultado que de Vox no le preocupa Carla Toscano sino la "podemización" de la organización política porque "están asumiendo postulados ideológicos de la izquierda en relación con la ciudad de Madrid".

"Hemos visto discursos a lo largo de los últimos tiempos, de las últimas semanas, que ningún votante de Vox pensaría jamás que los pudiera hacer un representante de ese partido, criticando un modelo de desarrollo como el de la ciudad de Madrid, con los datos que tiene, y hacerlo desde los postulados de la izquierda. A mí me deja muy sorprendido esta deriva, esta podemización de Vox a lo largo de los últimos días y semanas", ha lanzado a los de Javier Ortega Smith.

Detrás ve "intereses particulares y electorales". Eso le ha llevado a defender que "ya sólo queda una alternativa de centro derecha liberal en la ciudad de Madrid, que es el Partido Popular".