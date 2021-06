Almeida califica de "circunstancial" que Vox no se coloque detrás de la pancarta

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este jueves de "circunstancial" que el Grupo Municipal de Vox se coloque detrás de la pancarta contra la violencia machista en los minutos de silencio que organiza Cibeles contra este tipo de crímenes cada vez que se produce uno.

"Lo importante es que Vox ha pasado de no estar en los minutos a sí estarlo. Que se coloque o no detrás de la pancarta es circunstancial. Si la negara, no hubiera venido al minuto de silencio. Ellos creo que de manera equivocada atribuyen al consenso progre esta pancarta", ha apuntado ante los medios de comunicación tras el minuto de silencio en recuerdo de Consuelo, la sexta madrileña asesinada por un crimen machista en lo que va de año.

Como ya es costumbre, Vox, representado hoy por la concejala Aránzazu Cabello, no se ha colocado detrás de la pancarta contra la violencia de género.

Almeida ve "difícil" que "aunque se intente ese argumento desde la izquierda, quien acude a un minuto de silencio, parece difícil pensar que están en esa situación". Además, ha recordado que estas concentraciones se llevan a cabo "en virtud de un protocolo para condenar el asesinato de esta persona pero por supuesto condenar que sea por violencia de género".

"Vox viene en virtud de un protocolo que denuncia la violencia de género y condenar los asesinatos. Demostramos en el día a día que se aplican los mismos protocolos, y quien quiera hacer cuestión partidista, que lo explique él", ha añadido a continuación.

"CIEN POR CIEN COMPROMETIDO"

Por su parte, la vicealcaldesa madrileña, Begoña Villacís, ha aseverado que el Gobierno municipal está "cien por cien comprometido en la lucha contra la violencia machista", y ha puesto en valor el pacto con el resto de grupos, a excepción de Vox, en el que se contemplan "25 puntos esenciales contra la violencia de género".

"Tenemos el primer dispositivo móvil que recorre Madrid para atender la violencia machista. Vemos muchos casos donde no había denuncias previas, y es la primera ciudad de España que lo hace, y seguimos una recomendación de Europa", ha añadido a continuación.