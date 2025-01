Almeida califica a Ortega de "portavoz interruptus" y condena su "show" "miserable" para "aprovecharse de una tragedia"

Señala los viajes de Abascal a Estados Unidos, Argentina, Francia y Bélgica "pero no se le ha visto en Valencia"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado al líder municipal de Vox, Javier Ortega Smith, de "portavoz interruptus", para condenar su "show y numerito" absolutamente "miserable" para "aprovecharse de una tragedia" como la de la dana en Valencia.

Almeida ha contestado así en el Pleno de Cibeles a un Ortega que ha acudido a la primera sesión del año preguntando "por qué las inundaciones en Chad merecen más ayudas económicas por parte del Ayuntamiento que la riada en Valencia".

"Una de las características que tiene su partido político y que comparte con buena parte de la izquierda es esa pretendida superioridad moral por la que nos da siempre elecciones a los demás sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que se debe hacer o sobre lo que no se debe hacer. Unos me llaman globalista, otros negacionista, otros me llaman acomplejado. Y lo que le digo es que nosotros estamos de parte de los ciudadanos", ha replicado el primer edil.

En ese punto ha preguntado a Ortega por la "hipocresía" de Vox dado que su formación "aprobó las ayudas a la cooperación internacional de este Ayuntamiento con su voto favorable en el año 2021". "Si usted cree que las ayudas a la cooperación internacional son globalismo, las apoyó en los presupuestos del año 2020. Pero Vox es un partido coherente. ¿Por qué a usted le parece bien que sus compañeros en Talavera de la Reina han aprobado para el año que viene unos presupuestos que tienen una partida destinada a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui?", le ha preguntado.

Lo mismo en Elche para ayudar a un orfanato en Perú o en Cartagena para un proyecto destinado a pacientes de VIH en Burkina Faso. "¿Por qué ha venido usted aquí a hacer hoy su show, su numerito, a aprovecharse miserablemente de una tragedia?", le ha cuestionado.

El alcalde ha llamado también la atención sobre el viaje del líder de Vox, Santiago Abascal, a Estados Unidos, Argentina, Francia y Bélgica. "Pero no lo hemos visto en Valencia. No recuerdo una sola visita de Santiago Abascal a Valencia. ¿Es que merece más la pena el apoyo de los estadounidenses, de los franceses o de los argentinos que el apoyo a los valencianos? Ese es un discurso miserable el que ha hecho usted. Pero no lo retrata a nosotros, le retrata a ustedes y a Vox", ha concluido.