Almeida califica a Óscar López de "miserable" y "mala persona" por sus declaraciones sobre el fallecido Lambán

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota una pro - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado al secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, de "miserable" y "mala persona" por sus declaraciones sobre el fallecido expresidente aragonés Javier Lambán, que además ha enmarcado no en una opinión personal sino "en una corriente de opinión que hay en el PSOE descalificando a aquellas figuras que consiguieron lo que todo partido pretende conseguir, amplias mayorías sociales".

"¿Podemos decir ya que es un miserable?", se ha dirigido a la prensa desde el tanque de tormentas de Arroyofreno, desde donde ha descrito a López como "un político mediocre y una mala persona". "Digo que es un político mediocre porque no se le conoce nada más que la lealtad sumisa y ciega a quien está en el poder: fue mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba y hoy es, como diría José Luis López Vázquez, un siervo, un esclavo, un admirador y un lacayo de Pedro Sánchez".

Óscar López se ha ratificado hoy en sus críticas al expresidente Lambán argumentado que las hace desde la "discrepancia política", pero con el "máximo respeto personal". Ayer se refirió a los ataques internos que ha sufrido la candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, a los que atribuyó en parte su derrota electoral en los comicios regionales del pasado domingo.

"Es insultante que se dirigiera esos términos a una persona que ha estado luchando con un cáncer, con una dignidad y una entereza admirable, a una persona que, a diferencia de él, ha ganado elecciones y ha sido presidente de Comunidad Autónoma cuando él obtuvo los peores resultados del PSOE en las que se presentó en Castilla y León", ha criticado Almeida a López.

"UN MISERABLE QUE NO DEBERÍA ESTAR EN POLÍTICA"

El alcalde ha continuado insistiendo en que López es "una persona que es miserable, mala persona, alguien que no debería estar en política", a lo que ha sumado que "ya no vale con las disculpas".

Martínez-Almeida ha encuadrado las declaraciones del ministro "en una corriente de opinión que hay en el PSOE descalificando a aquellas figuras que consiguieron lo que todo partido pretende conseguir, amplias mayorías sociales".

"Lo consiguió Felipe González, lo consiguió Javier Lambán en Zaragoza y todos aquellos que hoy no consiguen ampliar mayorías sociales, sino que pretenden quedarse en minorías de bloqueo, como Pedro Sánchez, son los que están insultando la memoria de una persona que murió, pero que lo hizo desde la entereza en política y, sobre todo, en el combate contra una enfermedad tan cruel como el cáncer", ha defendido.

El regidor no se cree las explicaciones que ha dado López cuando ha afirmado que hizo las declaraciones desde el aprecio personal y el respeto a Lambán. "Esto es un miserable porque encima sigue insistiendo en la misma idea", ha contestado Almeida. "Acuden a la descalificación personal y política miserable para no hacer ningún tipo de autocrítica de por qué los españoles están de hecatombe en hecatombe con el PSOE", ha lanzado.

Almeida cree que López debería haber "rectificado no en lo personal sino en lo político porque es una infamia decir que los resultados del PSOE en Aragón obedecen a la oposición que hizo Javier Lambán que, a diferencia de él, demostró que se puede ser presidente de Comunidad Autónoma y ser una persona razonable". "Sobre todo demostró que no hay que ser un miserable para poder permanecer y estar en la política", ha zanjado.