Almeida califica a Unidas Podemos de "secta detrás de Pablo Iglesias" y dice que le resultan indiferentes "sus memeces"

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este viernes a Unidas Podemos de "secta detrás de Pablo Iglesias", y ha añadido que le resultan indiferentes "sus memeces".

"Podemos no me preocupa. Podemos es una secta detrás de Pablo Iglesias pero con menor apoyo electoral, y como que me son indiferentes", ha manifestado el regidor capitalino tras la presentación en el Teatro Circo Price de la programación navideña para Madrid.

A Almeida, según él mismo ha detallado, le preocupa "un presidente del Gobierno que en vez de pactar el futuro de los españoles lo pacta con Bildu, con ERC", pero no le preocupan "las tonterías, las memeces de Podemos en redes, las que dice Otegi o Rufián", ya que "la inmensa mayoría de españoles no está ahí, sino en el entendimiento, en la convivencia".

También ha aseverado que Unidas Podemos podría realizar un vídeo con "todos los artículos del Código Penal que ha tocado", puesto que "es un partido imputado, el vicepresidente del Gobierno está a las puertas de imputación, el número 3 está imputado, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid está condenada por llamar zorra a una policía, y el secretario general de Podemos en Madrid está condenado por atracar un banco".