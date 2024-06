Almeida carga contra el "asalto a la justicia" de Sánchez: "La adoración al amado líder alcanza límites exagerados"

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este jueves contra el "asalto a la justicia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha criticado que "la adoración al amado líder" alcance ya "límites exagerados" en el PSOE.

"Lo que está claro es que la derrota fue dolorosa. Frente a la propaganda oficial, la derrota escoció, es que perder por cuatro puntos es perder por más que lo que perdieron las municipales. Ha hecho pupa, y como ha hecho pupa porque eso es lo que le pasa al presidente del gobierno, tiene que pasar inmediatamente al siguiente escenario", ha valorado el alcalde en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Así lo ha expresado después de que Sánchez diera ayer un ultimátum al Partido Popular para que se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que acabe el mes de junio y advirtiera de que de lo contrario retirará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer los nombramientos de los miembros del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia.

El siguiente escenario para Sánchez, según el regidor, es seguir "debilitando" la democracia española para "fortalecer" su Presidencia. "Cuanto más permanezca pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno, más débil será la democracia en España", ha afirmado.

Para ello, ha señalado que "necesita enemigos" y que, en este caso, son los jueces y los medios de comunicación, considera. "Es una tremenda falta de respeto tener ayer una sesión en el Congreso de los Diputados e irse a dar una sesión de baño y masaje a TVE", ha censurado.

"Pedro Sánchez sabe que los españoles no le quieren y que por tanto tiene un problema serio porque no solo no le quieren los españoles, sino que tampoco sus socios", ha resaltado el primer edil.