Almeida carga contra indefinición estatal de tasa de basuras y advierte de que promueve el encarecimiento de alquileres

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra la indefinición por parte del Estado de la tasa de basuras que tienen que aplicar los ayuntamientos y ha advierte de que promueve el encarecimiento de alquileres dado que son los arrendatarios los que en principio tienen que sufragar este gravamen.

Desde la Plaza de Cibeles, donde ha descubierto dos cascos gigantes de cara a la final de la NFL de este domingo, el primer edil ha asegurado que no teme una avalancha de litigiosidad en torno a la tasa de basuras porque eso tiene cabida en un Estado de Derecho. "Que cada uno reclame lo que estime pertinente, o dije desde el primer momento y ahí están mis declaraciones", ha trasladado a la prensa.

Almeida ya vaticinó "una avalancha de demandas y de reclamaciones judiciales" y ha defendido que los ayuntamientos están actuado "en un escenario legal de completa inseguridad porque el Gobierno de España se ha limitado a imponer la tasa pero no ha dado ningún criterio, absolutamente ninguno".

"Los ayuntamientos lo hemos hecho de la forma que mejor hemos sabido pero ya es indicativo de la situación en la que nos encontramos, con una regulación que se ha hecho entre los diferentes ayuntamientos cuando el objeto es el mismo", ha indicado.

Madrid la ha diseñado de la forma que consideran "adecuada" pero acatarán "lo que digan las sentencias". "Esto se iba a producir, no teníamos ninguna duda", ha insistido, para a continuación dirigirse al Gobierno central, que "se debería plantear que si 8.000 ayuntamientos lo han hecho de tantas formas distintas es que a lo mejor esto no consistía solo en obligar sino en fijar los elementos que legalmente debían establecer".

"Y a mí esto sinceramente ni me parece justo ni sobre todo me parece adecuado, cuando tenemos que hacer una política de vivienda que permita bajar los alquileres, que permita aumentar la oferta", ha subrayado.