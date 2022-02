Almeida y Carromero no han vuelto a tener contacto desde su dimisión el pasado jueves por el presunto espionaje a Ayuso

José Luis Martínez-Almeida - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha vuelto a tener contacto desde el pasado jueves con Ángel Carromero, fecha en la que presentó su cese "con efecto inmediato" como director general de Coordinación de Alcaldía.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el regidor capitalino desde el nuevo centro de mayores 'Juan Genovés', en Aravaca. "No he tenido más contacto desde el jueves pasado, cuando le pedí explicaciones", ha señalado Almeida sobre el presunto espionaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, desde el Consistorio.

Tal y como ha explicado, le advirtió "que el nombre del Ayuntamiento no podía estar relacionado con esas informaciones y presentó su dimisión". "No he tenido ningún contacto y no puedo hacer ninguna hipótesis al respecto", ha manifestado sobre el hecho de que Carromero haya presentado su baja en el PP.

Ángel Carromero se ha dado de baja como afiliado del PP, en plena crisis interna, por lo que ha dejado de ocupar sus cargos dentro del partido en Madrid. Era presidente del Comité Electoral y del distrito del PP de Chamartín y a pesar de que su dimisión del Ayuntamiento se produjo el jueves por la tarde aún mantenía sus cargos en el partido.

Ha recordado el hasta ahora portavoz nacional del PP que dio "explicaciones desde el primer momento". "Salí a la 9 horas, dije que no me temblaría la mano, y que sería castigado por el Ayuntamiento de Madrid. No es que lo aceptara, él lo negó, pero entendió que la ejemplaridad conllevara que era mejor que dimitiera", ha finalizado.