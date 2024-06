Almeida celebra la "colaboración ciudadana" para detectar VUT ilegales e insiste en aumento de inspecciones y sanciones

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este miércoles la "colaboración ciudadana" para detectar viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en la ciudad y ha insistido en el plan del Ayuntamiento que pasa por el aumento de inspecciones y sanciones.

Así lo ha trasladado desde la plaza de Olavide, después de que la Oficina Vecinal de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico (VUT) haya presentado denuncias y mapa de los pisos turísticos aparentemente ilegales de la capital.

"A nosotros nos parece muy bien que aquellos que identifiquen viviendas turísticas que no estén inscritas de acuerdo a la legalidad lo pongan en conocimiento del Ayuntamiento para que nosotros también podamos actuar. Insisto, hay un plan de inspección de viviendas ilegales de uso turístico, este equipo de Gobierno ha adoptado medidas que no se habían adoptado en esta ciudad y que no se habían adoptado en ninguna otra ciudad", ha defendido el alcalde.

Así, ha subrayado que Madrid está siendo "pionero" en el tratamiento y la persecución de las ilegalidades en las viviendas de uso turístico. Además, ha invitado a los ciudadanos a que pongan en conocimiento del Consistorio cualquier ilegalidad que detecten.

"Ya saben que nuestro propósito, desde luego nuestra finalidad, y lo hemos demostrado con hechos, es que no haya viviendas turísticas de uso ilegal en la ciudad de Madrid", ha aseverado el primer edil.

El Ayuntamiento de Madrid ha hecho público en su web oficial el listado de todas las viviendas de uso turístico que tienen licencia urbanística en la ciudad, con un total de 1.000 inmuebles (de los 13.502 que hay en la ciudad), la mayoría de ellos ubicados en los distritos Centro, Tetuán y Arganzuela.

Del millar de VUT que funcionan con licencia, el 15,67% se localiza en el distrito Centro (158); el 13,69% (138) en Tetuán; el 11,4% (115), en Arganzuela; el 10% (101), en Chamartín; el 7,83% (79), en Salamanca; el 6,25% (63) en Ciudad Lineal; el 5,55% en Carabanchel (56); el 5,15% (52), en Chamberí, y el 4,06% (41), en Puente de Vallecas, según han avanzado desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad a Europa Press.

Además, el 3,57% (36) se ubican en Retiro; el 3,47% (35), en Fuencarral-El Pardo; el 3,37% (34), en Latina; el 2,87% (29), en Usera; el 2,18% (22), en Moncloa-Aravaca; el 1,68% (17), en Hortaleza; el 1,09% (11), en Moratalaz; el 0,59% en San Blas-Canillejas (6); el 0,49% (5), en Barajas; el 0,39% (4), en Villaverde; el 0,29% (3), en Vicálvaro, y el mismo porcentaje (3), en Villa de Vallecas.