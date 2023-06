Almeida se compromete en su investidura a "hacer frente al reto de la vivienda" para que madrileños tengan acceso a ella

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP) e Isabel Díaz Ayuso posan con el grupo PP en la sesión de constitución del Ayuntamiento de Madrid, a 17 de junio de 2023 - Jesús Hellín / Studio Media 19 / Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha comprometido este sábado, tras jurar el cargo como regidor de la capital, a "hacer frente al reto de la vivienda" para que los madrileños "puedan acceder" a una.

"Hacer frente con determinación al reto de al que se enfrenta esta ciudad en materia de vivienda, llevando a su término en estos cuatro años todas las iniciativas emprendidas en los cuatro años anteriores para garantizar de manera efectiva, en cumplimiento del mandato constitucional, que todos podamos acceder a una vivienda en esta ciudad", ha manifestado en su discurso de investidura al ser proclamado alcalde de la ciudad de Madrid con mayoría absoluta.

En la hoja de ruta que ha perfilado para su nuevo mandato, se encuentra "la cohesión social de los madrileños", afianzar el reequilibrio territorial entre los 21 distritos y los 131 barrios, "culminar el ingente esfuerzo de transformación urbana llevado a cabo durante los últimos cuatro años", "continuar avanzando en políticas que promuevan la sostenibilidad ambiental de manera efectiva y justa".

También ha marcado en su mapa "continuar las mejoras emprendidas durante estos cuatro años en digitalización y en la mejora de la tramitación de los procedimientos, incrementar la calidad de vida de los barrios".

"Todo esto me exigiré desde el primer día, es decir, desde hoy. A ello me comprometo hoy ante esta Corporación y ante los madrileños representados por ella por estos 57 concejales", ha señalado para añadir a continuación que tiende la mano "a todos los grupos municipales, al grupo municipal de Más Madrid, al grupo municipal Socialista y al grupo municipal de Vox".

Y es que, ha dejado claro que la mayoría absoluta obtenida no le impedirá "continuar en la línea de diálogo y de tratar de llegar también a los grandes acuerdos que beneficien a todos los madrileños". "Por ello llamo a todos los grupos con representación en este Pleno para que podamos trabajar juntos para abordar los grandes desafíos que esta ciudad tiene por delante", ha subrayado.

EL HONOR Y LA RESPONSABILIDAD DE LA MAYORÍA ABSOLUTA

Almeida ha comenzado su intervención reconociendo el "honor derivado de la confianza obtenida por parte de los madrileños en las elecciones del pasado 28 de mayo", y ha recordado que Madrid es la ciudad donde nació y creció, que le ha dado su "lengua, fe, la manera de entender la vida". "La ciudad en la que me he formado y en definitiva la que me ha forjado en la persona que soy hoy en día", ha señalado.

"Asumo por tanto esta responsabilidad con un sentimiento de profunda gratitud hacia todos los madrileños, los que nos han votado y los que no nos han votado, consciente de la enorme deuda que contraigo con ellos durante el resto de mi vida", ha apuntado a continuación.

El recién proclamado primer edil ha recordado a sus "15 magníficos", los quince ediles del Grupo Municipal del PP del pasado mandato, que se enfrentaron "a un trabajo muy duro, muy complicado, con enormes dificultades, pero que se sacó adelante como los madrileños han refrendado, y es que nunca tan pocos hicieron tanto por esta ciudad durante cuatro años".

"Fuimos 15 y ahora somos 29. Hemos doblado el número de concejales y por tanto tenemos que doblar el trabajo y el esfuerzo y doblar el resultado que esta ciudad tiene que tener al cabo de cuatro años. Porque si es enorme la confianza que nos han demostrado, es más grande aún la responsabilidad que hemos adoptado como consecuencia del resultado electoral", ha señalado.

"EL MEJOR SÍMBOLO DE LA CONSTITUCIÓN"

Además, ha tenido palabras para Madrid como la capital de España, y ha señalado que "volverá a estar a la altura del honor y la responsabilidad que supone ser la capital de España".

"Porque de eso se trata, al fin y al cabo, de España. Por España, Madrid seguirá siendo el mejor símbolo de nuestra Constitución, seguirá siendo el mejor símbolo de la lealtad y la unidad de España, valores ambos encarnados en Su Majestad el Rey Felipe VI", ha señalado.

Del mismo modo, ha destacado que "la Constitución de 1978 es el instrumento más alto que se han dado los españoles para garantizar la mejor etapa de paz y prosperidad". "En este alto empeño me comprometo a trabajar y a dedicar mis mejores esfuerzos durante los próximos cuatro años con mis compañeros del Grupo municipal Popular", ha remarcado.

RAFAEL Y ÁNGELA

Martínez-Almeida ha tenido un recuerdo para sus padres, Rafael y Ángela, ya fallecidos. Está seguro de que ahora mismo le miran tanto a él como a sus hermanos, Casilda, Alfonso, Ángela, Mayi y Rafael. "Sé que hablo por todos ellos al deciros que nunca tendremos un ideal más alto que estar a la altura de todo lo que nos enseñasteis; con palabras, pero sobre todo con vuestro ejemplo", ha expresado.

"Reconozco que, a la hora de asumir esta responsabilidad, no cuento con recurso más valioso que los valores que me inculcaron mis padres. Así ha sido en los momentos malos y en los momentos buenos vividos en el pasado mandato. Así será en los cuatro años que comienzan. Y así será siempre", ha especificado.