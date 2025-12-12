Almeida condena la "estafa del Gobierno contra los ayuntamientos": "Es cruel engañar a los ciudadanos sobre la vivienda"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el acto institucional, organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día de la Constitución. - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado la "estafa del Gobierno contra los ayuntamientos" --Cibeles amortizará 483 millones de euros de deuda procedente del superávit de 2024 tras el decreto aprobado finalmente--, para subrayar que lo realmente "cruel es engañar a los ciudadanos sobre la vivienda".

Minutos antes se ha celebrado una Junta de Gobierno extraordinaria después de conocerse que el decreto estatal determina que las inversiones procedentes del superávit de los ayuntamientos tienen que estar concluidas en un año, lo que imposibilita que puedan dedicarse a la construcción de vivienda.

"Es una estafa lo que ha hecho el Gobierno con los ayuntamientos. No nos ha consultado, lo han hecho tarde y lo han hecho mal. Los ayuntamientos, que somos serios, ya teníamos presentados nuestros presupuestos y la ley establece cuáles son las condiciones para esos presupuestos. Y el Ministerio de Hacienda no ha hecho nada por modificar esa normativa", ha reprochado Almeida desde el Palacio de Cibeles.

Almeida ha catalogado de "tomadura de pelo" que "el Ministerio de Hacienda pretenda que el Ayuntamiento de Madrid proyecte, licite, adjudique y ejecute vivienda en el plazo de un año natural para poder utilizar esos fondos" en "el problema más grave que hay en la ciudad de Madrid y en tantas ciudades".

UNA "ENGAÑIFA"

Ahora con esta amortización, la deuda del Ayuntamiento de Madrid se sitúa en 1.542 millones de euros, "la más baja de los últimos veinte años", ha concretado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en rueda de prensa. Almeida ha apostillado que la bajada de deuda se registra al mismo tiempo que se mantienen los niveles de inversión, incluso alcanzando "la cifra de inversión más alta".

Martínez-Almeida ha retomado el decreto para insistir en que es una "engañifa", aunque estén "acostumbrados a que mientan y engañen". "A mí me parece particularmente cruel engañar a los ciudadanos sobre un tema como la vivienda, sobre el principal problema que tenemos", ha manifestado, para pasar a cargar contra la portavoz socialista, Reyes Maroto, a quien le ha espetado que como ministra "no ejecutó más del 30% del presupuesto de Industria siendo la última en términos de ejecución de los 22 ministerios".

El primer edil ha reiterado que, "a efectos de ejecución, el de Reyes Maroto fue el peor ministerio". "No va a venir a darnos lecciones a nosotros, que somos el Ayuntamiento que más ha ejecutado en inversiones", ha apuntado.

EXIGE A MAROTO QUE "DÉ LA CARA"

"Reyes Maroto fue la última quizás porque estaba con el tema de la trama de hidrocarburos, con su jefe de gabinete, reunido con (Víctor) Aldama, con Koldo (García). Ya sabemos que el epicentro de las detenciones que sucedieron ayer pasa por el Ministerio de Industria de Reyes Maroto y que todas las tramas de ayer tiene intervención el Ministerio de Industria de Reyes Maroto", ha lanzado.

Almeida ha vuelto a "exigir explicaciones" a Maroto. "Le exijo que dé la cara, que diga a los madrileños qué es lo que sabía y qué lo que no sabía. Si lo sabía, que acabe en un juzgado, y si no lo sabía, que explique cómo es posible que su jefe de gabinete estuviera en esa operación de la trama de los hidrocarburos, como está diciendo la UCO en estos momentos", ha espetado.