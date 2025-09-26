Almeida confirma que "hasta Navidad va a estar complicado" porque "hay muchas obras complejas" en marcha

Archivo - Operarios trabajando en las obras de la autovía A5, a 23 de julio de 2025, en Madrid (España). Desde el pasado 18 de junio hasta el próximo 31 de agosto, han continuado las obras en la A-5 con una nueva fase, que implica con el cierre completo d - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que "hasta Navidad va a estar complicado" porque "hay muchas obras complejas" en marcha.

En una entrevista en 'EsRadio', recogida por Europa Press, el primer edil ha calculado que "en diciembre, en enero" se va a "poder tener un respiro porque se liberan, por ejemplo, las obras de Metro del Bernabéu y también se va a levantar Ventas, donde sólo se va a trabajar por la noche y, por tanto, va a mejorar todo el tráfico de la M-30, también la zona de Conde de Casal y del Paseo de las Delicias". "Hasta diciembre va a ser muy complicado y a partir de diciembre algo mejorará", ha resumido.

Sobre la coincidencia en el tiempo de las obras, el primer edil madrileño ha justificado que se trata de "obras tan complejas que la tramitación no es sencilla y la ejecución aún menos", esto es, "son obras que llevan cuanto menos un año y medio poder contratarlas y entre año y medio y dos poder ejecutarlas".